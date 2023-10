I comuni più green e smart d’Italia: la top 10

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Per la prima volta in assoluto, il City Vision Score analizza il grado di “smartness” di tutti i comuni italiani: la classifica – realizzata dalla società di consulenza Prokalos – è stata presentata nel corso dell’incontro Stati generali delle città intelligenti, che si è svolto a Padova. Scopriamo in che modo è stato stilato l’elenco delle città più smart e green d’Italia e quali sono tutti i comuni premiati.

City Vision Score: come funziona

Sono oltre 7.900 i comuni presenti in Italia, e a ciascuno di loro il City Vision Score ha assegnato un punteggio per individuare il grado di “smartness”. In che modo? Sono stati presi in considerazione sei indicatori: smart governance, economy, environment, living, mobility e people. E, ancora più nel dettaglio, sono state analizzate nel dettaglio alcune dimensioni, che riguardano principalmente la qualità della vita, la sostenibilità e l’uso della tecnologia: la quota di cittadini che interagisce con la PA attraverso strumenti digitali, il numero di startup presenti sul territorio, la qualità dell’aria, il prezzo medio delle case, il ricorso alla mobilità pubblica o lenta e il rapporto tra tasso occupazionale delle donne e degli uomini.

City Vision Score è molto più di un semplice premio, perché permette di tenere sotto controllo l’operato della pubblica amministrazione e il lavoro fin qui fatto in tema di sostenibilità, uguaglianza e accessibilità. Affinché la classifica sia il più inclusiva possibile, gli esperti hanno dapprima stilato la top 10 generale, quindi hanno suddiviso i risultati ottenuti per macroaree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per dimensione dei comuni. Che cosa è emerso da questa prima edizione? Ecco quali sono tutte le città premiate.

I 10 comuni più smart

La prima classifica riguarda i capoluoghi di provincia: i risultati rivelano che la maggior parte delle città smart si trova al Nord, con una sola eccezione. Al primo posto troviamo Milano, seguita a rapido giro da Trento e Bolzano (rispettivamente al secondo e al terzo posto). Lasciando il podio, ad aggiudicarsi il quarto posto è Monza, mentre il quinto e il sesto posto vanno rispettivamente a Reggio Emilia e a Bologna. Torniamo in Lombardia per il settimo posto, che è occupato da Brescia. A chiudere la top 10 ci sono Roma (ottavo posto), Padova (nono posto) e Bergamo (decimo posto).

Tutti gli altri premi assegnati

Come anticipato, il City Vision Score individua anche i comuni vincitori divisi per macroaree geografiche e per dimensioni. Tra i micro-comuni – quelli con meno di 2mila abitanti -, il premio va a Rhêmes-Notre-Dame (Valle d’Aosta) per il Nord, a Lunano (Marche) per il Centro e Ancarano (Abruzzo) per il Sud. Interessante anche il risultato ottenuto nella categoria piccoli comuni – quelli che hanno tra i 2mila e i 50mila abitanti. Al Nord primeggia Assago (Lombardia), mentre al Centro troviamo Sesto Fiorentino (Toscana) e al Sud il comune di Sestu (Sardegna).

Proseguiamo con le città medio-piccole – quelle che hanno tra i 50mila e i 100mila abitanti. Imola (Emilia-Romagna) si aggiudica la vittoria per il Nord, Fano (Marche) è invece la vincitrice per il Centro e Teramo (Abruzzo) per il Sud. Per quanto riguarda le città medio-grandi – quelle che hanno tra i 100mila e i 500mila abitanti -, il Nord premia Trento (Trentino Alto Adige), il Centro vede vincere Firenze (Toscana) e il Sud invece Cagliari (Sardegna). Da ultimo, le metropoli con oltre 500mila abitanti: il primo posto va a Milano, seguita sul podio da Roma e Torino. Al quarto posto c’è Genova, al quinto Palermo e al sesto Napoli.