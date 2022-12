Qualità della vita: le 10 province in cui si vive meglio in Italia

L'anno sta per finire, ed è tempo di tirare le somme: è da poco stata pubblicata la classifica Qualità della vita 2022, stilata da Il Sole 24 Ore per la sua 33esima edizione. Quali sono le province italiane in cui si vive meglio? Al decimo posto troviamo la provincia di Pisa, in salita di ben 12 posizioni: primeggia in particolare nell'indice "ambiente e servizi", dando alla Toscana una marcia in più in questa annuale indagine.