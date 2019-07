I nuovi collegamenti per l’Isola d’Elba: traghetti e aerei

editato in: da

Le 10 spiagge più belle dell’isola d’Elba

Se hai in programma una vacanza all’isola d’Elba – isola toscana tra le più amate mete per una vacanza estiva – ti sarà utile sapere come puoi raggiungerla, sia che tu scelga il traghetto oppure l’aereo.

Il mare cristallino, le splendide calette e tutta una serie di meraviglie naturali: l’isola d’Elba è una destinazione amatissima, da chi fa le vacanze con la famiglia come dai gruppi di giovani. E, per raggiungere la maggiore delle isole dell’arcipelago toscano, ci sono oggi interessanti novità sui collegamenti.

La novità più interessante riguarda l’approdo all’Elba via aereo. L’isola, infatti, grazie al suo aeroporto diventa sempre più internazionale: oltre ai voli infrasettimanali che collegano l’Elba a Lugano, la novità della stagione è il doppio volo, il sabato, che la collega con l’aeroporto della città di Berna.

Anche se, il modo più conosciuto e più utilizzato per approdare all’Elba, rimane il mare. Sono numerosi i traghetti che collegano la regina delle isole toscane con il continente. Il porto di partenza delle navi dirette all’isola è quello di Piombino. Dalla base di piazzale Premuta partono ogni giorno diverse corse per Portoferraio, Rio Marina e Cavo, con traversate che durano nel primo caso poco più di un’ora, nei secondi due circa 45 minuti.

Gli orari di partenza sono frequenti e si intensificano durante l’alta stagione. A fare servizio da Piombino verso l’Elba sono le compagnie Moby Lines, Toremar, Blu Navy e Corsica Sardinia Ferries che la collega, in estate, anche con Bastia, in Corsica.

La Moby Lines durante il periodo estivo, assicura ad esempio ben trenta collegamenti al giorno da Piombino a Portoferraio, oppure a Cavo. Toremar effettua collegamenti verso Portoferraio, Cavo e Riomarina: per quest’estate, i bambini fino a 4 anni possono usufruire del passaggio gratuito, mentre fino ai 12 godono del 50% di sconto sul prezzo del biglietto intero (Toremar popone anche la corsa in aliscafo per il solo trasporto passeggeri, che collega Piombino a Cavo in circa 20 minuti).

Blu Navy collega Piombino a Portoferraio e, per l’estate 2019, offre uno sconto del 30% sul quarto passeggero per il passaggio di 4 persone e 1 auto oppure del 40% se i passeggeri sono 5. Ogni giorno i traghetti Blu Navy partono da Piombino alle 07:45 – 10:45 – 13:45 – 16:45 – 20:00, mentre gli orari da Portoferraio sono: 06:05 – 09:15 – 12:15 – 15:15 – 18:30

Infine, la Corsica Sardinia Ferries porta i turisti all’Elba con sette corse Piombino-Portoferraio e viceversa. La nave veloce copre la tratta in circa 30 minuti. Gli orari delle partenze da Piombino per l’estate sono: 07:15 (solo il sabato) – 09:45 – 12:15 – 15:05 – 17:35 – 19:35 (non si effettua il mercoledì e il giovedì) – 21.30 (solo venerdì fino al 14/09); da Portoferraio invece: 08:45 (non si effettua il lunedì) – 11:05 – 13:45 – 16:30 – 18:35 (non si effettua il mercoledì e il giovedì) – 20:30 (solo venerdì e domenica) – 22:25 (solo il venerdì fino al 14/09).