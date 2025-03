Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Una classifica elaborata da IlMeteo.it e Corriere della Sera ha analizzato attentamente l’indice di vivibilità climatica focalizzandosi sui dati raccolti nel 2024 e creato così una classifica delle città italiane con il clima migliore. La ricerca che ha analizzato oltre 402 milioni di informazioni ha preso in esame brezza, umidità, temperature invernali ed estive, giorni di sole e di pioggia, notti tropicali, vento e altre condizioni per poter stilare in modo preciso l’analisi. Lo studio mostra l’Italia divisa in due nettamente: al nord è boom di pioggia, mentre al sud il sole ha trionfato. Scopriamo insieme quali sono le città con il clima migliore d’Italia.

La classifica delle città italiane con il clima migliore

Le ultime posizioni sono occupate dal nord Italia che finisce sul fondo della classifica con città della pianura Padana particolarmente colpite. Brescia si trova in ultima posizione: pioggia, grandine e alluvioni hanno fortemente penalizzato il risultato. Il 2024 è stato valutato come l’anno più caldo della storia del mondo e in Italia il riscaldamento climatico è sicuramente saltato all’occhio degli esperti. Le prime 5 posizioni evidenziano come il sud d’Italia abbia un clima migliore, con temperature più miti, meno giorni di pioggia e assenza di nebbia.

Milano scende alla 91esima posizione, ma i giorni di pioggia eccessivi e il maltempo hanno fortemente compromesso il quadro lombardo. A restare piuttosto alte le città di mare: Ancona quattordicesima, Palermo diciottesima, Trieste diciannovesima e Genova ventesima. Venezia? Al venticinquesimo posto. Tra i casi curiosi che popolano la classifica ci sono però Cremona e Reggio Calabria. La città lombarda si fa notare per il record di giornate più calde con un clima africano registrando 58 giorni sopra i 34 gradi. Il capoluogo calabrese, invece, con ben 129 notti tropicali con temperature mai al di sotto dei 20 gradi.

Il podio? Al secondo posto posto si posiziona Napoli con 714 seguita da Salerno con 713 punti. Quarto e quinto posto per Brindisi e Agrigento. E il primo posto? Lo sveliamo nel prossimo paragrafo.

La classifica delle prime 20 città con clima migliore in Italia:

Cagliari Napoli Salerno Brindisi Agrigento Barletta Biella Catanzaro Reggio Calabria Vibo Valentia Imperia Torino Bari Ancona Crotone Trapani Cuneo Palermo Trieste Genova

Cagliari la città con il clima migliore d’Italia

A trionfare nella classifica delle città italiane con il clima migliore d’Italia è Cagliari che, rispetto all’anno precedente, ha scalato velocemente la classifica scalzando ben 15 posizioni. Nel 2024 era al sedicesimo posto e oggi invece svetta sul primo gradino del podio. A contribuire alla vittoria sono stati il numero di giornate con temperature estreme (solo 16 di caldo intenso), e la presenza di brezza estiva in combo con una piovosità annuale di soli 33 giorni.

