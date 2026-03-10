La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Bari primeggia nell’Indice del clima

C’è un nuovo parametro che sta ridisegnando la geografia dei nostri desideri: non più solo la bellezza di un monumento o la vivacità di una piazza, ma la qualità dell’aria che respiriamo e la dolcezza delle temperature sulla pelle. In un’epoca di estremi meteorologici, il vero lusso è diventato il benessere climatico. Ma dove si vive meglio (e peggio), oggi, in Italia?

A svelarlo è l’aggiornamento 2026 dell’Indice del clima del Sole 24 Ore, una bussola che, incrociando i dati di un intero decennio (2015-2025) forniti da 3bmeteo, ha stilato la gerarchia dei capoluoghi più accoglienti. L’indagine non si limita a contare le ore di sole, ma analizza quindici diversi indicatori, dalle ondate di calore ai giorni di pioggia, fino alla piacevolezza della brezza, per restituirci la fotografia di un Paese dove il comfort termico è diventato il primo fattore di vivibilità.

Le città dove il clima è migliore in Italia

Se il benessere avesse una coordinata geografica nel 2026, punterebbe dritta verso la costa adriatica. In un’Italia che vede le temperature medie salire e le ondate di calore farsi più insistenti, queste località sono riuscite a mantenere un equilibrio prezioso, trasformandosi in rifugi ideali per chi cerca una qualità della vita superiore.

Al vertice della classifica brilla ancora una volta Bari, che per il terzo anno consecutivo si prende lo scettro di città con il clima migliore d’Italia: il segreto del capoluogo pugliese non è solo il sole generoso, ma una combinazione perfetta di indicatori, otto su quindici in cui eccelle, dove la brezza estiva costante agisce come un naturale termoregolatore, mitigando l’afa e rendendo le estati non solo sopportabili, ma rigeneranti.

Non è però una vittoria solitaria, poiché la Puglia domina anche il secondo gradino con la provincia di Barletta-Andria-Trani, seguita a ruota da un blocco adriatico compatto che include Pescara, Ancona e Chieti, territori che beneficiano di un microclima stabile e scarse escursioni termiche.

Risalendo, la classifica premia la vivibilità di Trieste e l’equilibrio tra mare e collina di Pesaro e Urbino, confermando che la vicinanza all’acqua rimane lo scudo più efficace contro gli estremi meteorologici. Tuttavia, la vera sorpresa arriva dall’entroterra siciliano: mentre molte città dell’isola lottano con record di calore, Enna si piazza nella top 10 assoluta. Grazie alla sua altitudine, vanta il miglior indice di ventilazione e aria fresca d’Italia.

Questa la top 10 completa:

Bari Barletta A.T. Pescara Ancona Chieti Livorno Pesaro e Urbino Trieste Enna Imperia

Le città dove il clima è peggiore in Italia

In fondo alla graduatoria troviamo Carbonia, nel Sud della Sardegna, un territorio che nel 2026 paga il prezzo più alto a causa di picchi di calore estremo, tassi di umidità relativa opprimenti e un indice di calore che mette a dura prova la vivibilità quotidiana. Non va meglio per Terni, penalizzata dalla peggiore performance italiana per ondate di calore: bloccata nell’entroterra umbro, la città soffre l’assenza di quella brezza marina che invece salva le località costiere come Savona o Genova, trasformando le estati in una sfida di resistenza termica.

Anche Belluno, pur in un contesto ambientale diametralmente opposto, si trova tra le ultime posizioni a causa di un record di “giorni freddi” (quasi 20 all’anno) e una scarsità di sole che la vede fanalino di coda con appena 6,8 ore di luce giornaliera contro le oltre 9 di città come Agrigento.

Queste le ultime 10 città della graduatoria: