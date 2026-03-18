Castello di Strassoldo, tornano i Magici Intrecci Primaverili in uno dei Borghi più belli d’Italia

Artigianato, profumi e fiori che sbocciano a primavera sono i protagonisti insieme al Castello di Strassoldo di Sopra: l'evento da segnare per un'esperienza culturale top

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Castello di Strassoldo, tornano i Magici Intrecci Primaverili in uno dei Borghi più belli d’Italia
Fabio Fogar
Panoramica unica sui Castelli di Strassoldo

Come da tradizione fin dal 1998, anche per la primavera 2026 tornano i Magici Intrecci Primaverili nel Castello di Strassoldo di Sopra: sorge in uno dei Borghi più belli d’Italia, immerso nella pianura friulana, proprio dove pietre, alberi e silenzi custodiscono storie millenarie. È l’appuntamento più atteso, insieme all’edizione autunnale, dedicato all’artigianato e al vivaismo d’eccellenza: un’esperienza culturale imperdibile che prende vita in un suggestivo maniero privato e nei suoi splendidi giardini, capaci di regalare scorci di rara bellezza.

I Magici Intrecci, che richiamano ogni anno tantissimi visitatori e appassionati, si confermano una delle esperienze culturali più interessanti dello Stivale in primavera: l’appuntamento è per il 10, 11 e 12 aprile 2026… e ora vi sveliamo cosa vi aspetta al castello.

Cosa fare e vedere durante l’evento

Il Castello di Strassoldo è un luogo straordinario, abitato e custodito senza interruzione da oltre mille anni dalla stessa famiglia che lo fece costruire. In questo contesto, il progetto culturale Magici Intrecci non è un semplice evento, ma un’occasione speciale per ammirarne il valore e la bellezza: ricordiamo infatti che la tenuta è solitamente inaccessibile al pubblico e apre le sue porte solo in rare e importanti occasioni come quella di questo appuntamento atteso.

Magici Intrecci Primaverili al Castello di Strassoldo
Ufficio Stampa
Magici Intrecci Primaverili al Castello di Strassoldo

Tutto nasce dal dialogo continuo tra beni culturali storico architettonici e immateriali, rappresentati dal sapere, dalla maestria e dal talento di circa 120 artigiani, vivaisti, artisti e piccoli produttori agricoli d’eccellenza provenienti da tutta Italia, che espongono per tre giorni le loro opere.

Potrete esplorare l’interno dei saloni storici ancora arredati del castello, i suoi annessi del borgo e gli splendidi giardini storici. Esposte ci saranno tantissime meraviglie: oggetti per la casa e il giardino, capi d’abbigliamento, cappelli e borse, gioielli, ceramiche artistiche, tessuti preziosi lavorati su telai antichi, delicate creazioni in fildiferro, profumi d’ambiente e molto altro ancora.

Non mancano le iniziative collaterali imperdibili, come le visite guidate al parco storico del gemello Castello di Sotto e le visite esterne alla scoperta dei complessi castellani e del villaggio di Strassoldo, ma potrete ammirare anche un suggestivo angolo dei giochi d’altri tempi e una mostra di galline ornamentali curata dall’Associazione Avicoltori Friulani. Ad arricchire l’evento anche presentazioni, incontri e approfondimenti tematici, che verranno pubblicati presto sul sito del castello, e tre curati punti ristoro per tutti.

Artigianato esposto durante i Magici Intrecci Primaverili
Ufficio Stampa
Artigianato esposto durante i Magici Intrecci Primaverili

Orari, info e come prenotare

I prezzi e gli orari di accesso al Castello di Strassoldo di Sopra variano in base alla data: venerdì 10 aprile è aperto dalle 10:00 alle 19:00, con ingresso a pagamento a 12 euro per gli adulti e gratuito per bambini sotto i 6 anni e per disabili muniti di tesserino. Si può prenotare anche per gruppi da minimo 20 persone al costo di 10 euro a testa. Sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle 9:00 alle 19:00, si entra pagando 15 euro (gruppi di minimo 20 persone a 12 euro).

Potrete prenotare accedendo alla pagina dedicata a Magici Intrecci Primaverili su vivaticket.com. E non dimenticate una cosa importante: per partecipare è richiesto un dress code: country chic e scarpe comode… e i cappelli sono molto graditi!

Dove si trova il castello e come raggiungerlo

Il Castello di Strassoldo di Sopra si trova nel borgo di Strassoldo, in provincia di Udine, nel cuore della pianura friulana. La sua posizione è particolarmente suggestiva perché si trova a circa 20 chilometri dalla città e a breve distanza dal Mar Adriatico e dalla località balneare di Grado. Nei dintorni sorgono anche due importanti siti storici riconosciuti dall’UNESCO: l’antica città romana di Aquileia e la città fortificata di Palmanova.

Raggiungerlo in auto è semplice: da Udine si percorre la SS352 in direzione Cervignano del Friuli, seguendo poi le indicazioni per Strassoldo. Chi arriva da Trieste può invece percorrere l’autostrada A4 Venezia-Trieste con uscita a Palmanova, da cui il castello dista circa 10 minuti.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Cervignano-Aquileia-Grado, collegata con treni regionali da Udine, Trieste e Venezia. Da qui si può proseguire con autobus locali o taxi fino al borgo di Strassoldo, dove il castello si raggiunge facilmente con una breve passeggiata.

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