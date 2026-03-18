Artigianato, profumi e fiori che sbocciano a primavera sono i protagonisti insieme al Castello di Strassoldo di Sopra: l'evento da segnare per un'esperienza culturale top

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fabio Fogar Panoramica unica sui Castelli di Strassoldo

Come da tradizione fin dal 1998, anche per la primavera 2026 tornano i Magici Intrecci Primaverili nel Castello di Strassoldo di Sopra: sorge in uno dei Borghi più belli d’Italia, immerso nella pianura friulana, proprio dove pietre, alberi e silenzi custodiscono storie millenarie. È l’appuntamento più atteso, insieme all’edizione autunnale, dedicato all’artigianato e al vivaismo d’eccellenza: un’esperienza culturale imperdibile che prende vita in un suggestivo maniero privato e nei suoi splendidi giardini, capaci di regalare scorci di rara bellezza.

I Magici Intrecci, che richiamano ogni anno tantissimi visitatori e appassionati, si confermano una delle esperienze culturali più interessanti dello Stivale in primavera: l’appuntamento è per il 10, 11 e 12 aprile 2026… e ora vi sveliamo cosa vi aspetta al castello.

Cosa fare e vedere durante l’evento

Il Castello di Strassoldo è un luogo straordinario, abitato e custodito senza interruzione da oltre mille anni dalla stessa famiglia che lo fece costruire. In questo contesto, il progetto culturale Magici Intrecci non è un semplice evento, ma un’occasione speciale per ammirarne il valore e la bellezza: ricordiamo infatti che la tenuta è solitamente inaccessibile al pubblico e apre le sue porte solo in rare e importanti occasioni come quella di questo appuntamento atteso.

Ufficio Stampa

Tutto nasce dal dialogo continuo tra beni culturali storico architettonici e immateriali, rappresentati dal sapere, dalla maestria e dal talento di circa 120 artigiani, vivaisti, artisti e piccoli produttori agricoli d’eccellenza provenienti da tutta Italia, che espongono per tre giorni le loro opere.

Potrete esplorare l’interno dei saloni storici ancora arredati del castello, i suoi annessi del borgo e gli splendidi giardini storici. Esposte ci saranno tantissime meraviglie: oggetti per la casa e il giardino, capi d’abbigliamento, cappelli e borse, gioielli, ceramiche artistiche, tessuti preziosi lavorati su telai antichi, delicate creazioni in fildiferro, profumi d’ambiente e molto altro ancora.

Non mancano le iniziative collaterali imperdibili, come le visite guidate al parco storico del gemello Castello di Sotto e le visite esterne alla scoperta dei complessi castellani e del villaggio di Strassoldo, ma potrete ammirare anche un suggestivo angolo dei giochi d’altri tempi e una mostra di galline ornamentali curata dall’Associazione Avicoltori Friulani. Ad arricchire l’evento anche presentazioni, incontri e approfondimenti tematici, che verranno pubblicati presto sul sito del castello, e tre curati punti ristoro per tutti.

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Orari, info e come prenotare

I prezzi e gli orari di accesso al Castello di Strassoldo di Sopra variano in base alla data: venerdì 10 aprile è aperto dalle 10:00 alle 19:00, con ingresso a pagamento a 12 euro per gli adulti e gratuito per bambini sotto i 6 anni e per disabili muniti di tesserino. Si può prenotare anche per gruppi da minimo 20 persone al costo di 10 euro a testa. Sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle 9:00 alle 19:00, si entra pagando 15 euro (gruppi di minimo 20 persone a 12 euro).

Potrete prenotare accedendo alla pagina dedicata a Magici Intrecci Primaverili su vivaticket.com. E non dimenticate una cosa importante: per partecipare è richiesto un dress code: country chic e scarpe comode… e i cappelli sono molto graditi!

Dove si trova il castello e come raggiungerlo

Il Castello di Strassoldo di Sopra si trova nel borgo di Strassoldo, in provincia di Udine, nel cuore della pianura friulana. La sua posizione è particolarmente suggestiva perché si trova a circa 20 chilometri dalla città e a breve distanza dal Mar Adriatico e dalla località balneare di Grado. Nei dintorni sorgono anche due importanti siti storici riconosciuti dall’UNESCO: l’antica città romana di Aquileia e la città fortificata di Palmanova.

Raggiungerlo in auto è semplice: da Udine si percorre la SS352 in direzione Cervignano del Friuli, seguendo poi le indicazioni per Strassoldo. Chi arriva da Trieste può invece percorrere l’autostrada A4 Venezia-Trieste con uscita a Palmanova, da cui il castello dista circa 10 minuti.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Cervignano-Aquileia-Grado, collegata con treni regionali da Udine, Trieste e Venezia. Da qui si può proseguire con autobus locali o taxi fino al borgo di Strassoldo, dove il castello si raggiunge facilmente con una breve passeggiata.