Tra castelli, chiese, vicoli storici e set cinematografici, Naro rilancia il progetto "Case a 1 euro" per riportare nuova vita nel borgo e attirare residenti, investitori e viaggiatori

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Comune di Naro Il paesaggio in cui è immerso il borgo di Naro, in Sicilia

C’è un grazioso borgo siciliano dove ci si può trasferire acquistando una casa al prezzo simbolico di un euro. Succede a Naro, in provincia di Agrigento, che ha deciso di rilanciare il progetto “Case a 1 Euro” con l’obiettivo di recuperare gli immobili abbandonati del centro storico, contrastare lo spopolamento e attirare nuovi residenti, investitori e viaggiatori.

L’iniziativa è davvero speciale: offre l’opportunità di acquistare una delle abitazioni messe a disposizione dal Comune per trasformarla in una casa dove vivere, in una residenza per le vacanze oppure in una struttura ricettiva, contribuendo allo stesso tempo alla rinascita di uno dei borghi più affascinanti della Sicilia.

Case a 1 euro a Naro: come funziona il progetto

Acquistare una casa a 1 euro a Naro significa entrare a far parte di un progetto che punta a restituire nuova vita al centro storico del borgo siciliano. L’iniziativa riguarda immobili, sia comunali che di proprietà privata, oggi inutilizzati o in stato di degrado, che potranno essere recuperati grazie all’arrivo di nuovi proprietari.

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Ecco come funziona: il Comune coordina il progetto e mette a disposizione un portale dedicato (“case1euronaro”) dove è possibile consultare l’elenco delle abitazioni disponibili, conoscerne le caratteristiche e seguire la procedura per candidarsi al loro acquisto alla cifra simbolica di 1 euro.

Chi può partecipare? L’iniziativa è aperta a cittadini italiani e stranieri maggiorenni, ma anche a imprese, associazioni, fondazioni e cooperative interessate a investire nella riqualificazione del borgo. Una volta acquistato l’immobile, il nuovo proprietario dovrà impegnarsi a ristrutturarlo nel rispetto delle modalità previste dal regolamento comunale, contribuendo così al recupero del patrimonio storico del borgo.

Ampia scelta è lasciata sulla destinazione d’uso di tali immobili: le abitazioni potranno diventare una residenza principale, una seconda casa, una casa vacanze, un bed & breakfast o un’altra attività ricettiva, con l’obiettivo di favorire il ripopolamento del centro storico e creare nuove opportunità turistiche per il territorio.

Perché vale la pena scoprire Naro

Conosciuta come “La Fulgentissima”, il borgo di Naro è considerato uno dei gioielli meno conosciuti della Sicilia. Il suo centro storico conserva un patrimonio artistico di grande valore, dove convivono architetture normanne, gotiche, chiaramontane e barocche che raccontano secoli di storia. Passeggiando tra i vicoli si incontrano oltre quindici chiese, monasteri, conventi, eleganti palazzi nobiliari e il maestoso Castello Chiaramontano, il simbolo di Naro dal quale si aprono viste spettacolari sulla campagna siciliana.

La città è legata anche alla figura di Federico II di Svevia e ha dato i natali al tenore Piero Barone, componente del celebre trio Il Volo. Ma non è tutto, perché Naro negli ultimi anni ha conquistato anche il mondo del cinema: il suo centro storico è stato scelto come set di produzioni come “Il Giovane Giudice”, “La scomparsa di Patò” e della più recente miniserie Rai “Il giudice e i suoi assassini” diretta da Michele Placido, dedicata al magistrato Rosario Livatino.

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Dove si trova e come raggiungerlo

Naro si trova nell’entroterra della provincia di Agrigento, nel cuore della Sicilia sud-occidentale, a circa 30 minuti di auto dalla Valle dei Templi e poco più di 40 minuti dalla celebre Scala dei Turchi. In meno di un’ora si raggiungono anche le spiagge della costa agrigentina, mentre nei dintorni si trovano alcuni dei paesaggi che ispirarono Giuseppe Tomasi di Lampedusa per Il Gattopardo.

Il borgo è facilmente raggiungibile in auto percorrendo la strada statale che collega Agrigento con Licata, mentre gli aeroporti più vicini sono quelli di Comiso, a circa 100 chilometri, e di Catania, distante poco meno di 170 chilometri.

La sua posizione strategica rappresenta uno dei maggiori punti di forza del progetto “Case a 1 euro”: acquistare un immobile qui significa non solo vivere in uno dei borghi storici più affascinanti della Sicilia, ma anche avere una base ideale per esplorare alcune delle destinazioni più iconiche dell’isola, tra siti archeologici patrimonio UNESCO, spiagge spettacolari e piccoli centri ricchi di storia e tradizioni.