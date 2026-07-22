C’è un modo speciale per viaggiare nel tempo e tornare a più di cent’anni fa, quando il ritmo della vita era più rilassato e anche una gita fuori porta aveva tutto il sapore di una vera disconnessione dalla realtà mentre si scoprivano luoghi sorprendenti e mai visti prima. Basta salire a bordo di un convoglio storico con carrozze “Centoporte” degli Anni Trenta, accomodarsi sui sedili in legno e lasciarsi accompagnare lungo una delle linee ferroviarie più affascinanti del Piemonte.
Il Treno delle Valli, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con Fondazione FS Italiane e i Comuni della linea Torino-Ceres, torna quest’estate con tre partenze speciali: il 26 luglio, il 9 agosto e il 23 agosto, per celebrare i 150 anni della Torino-Lanzo e i 110 anni della Torino-Ceres. Le tappe previste e gli eventi in programma sono già una garanzia di successo per questi viaggi suggestivi che richiamano le antiche tradizioni locali in paesaggi dove la natura detta il ritmo della vita quotidiana.
Quando parte il Treno delle Valli: le date e il percorso
Sedili in legno, finestrini ampi e carrozze che sembrano uscite da un'altra epoca. Tornano i viaggi più suggestivi per riscoprire le Valli di Lanzo: si sale a bordo di un convoglio d'epoca e ci si lascia trasportare lungo una delle linee ferroviarie più affascinanti del Piemonte. Il Treno delle Valli ha tre appuntamenti imperdibili per l'estate: il 26 luglio, il 9 agosto e il 23 agosto. Un viaggio tra paesaggi alpini, borghi storici e stazioni che raccontano oltre un secolo di storia ferroviaria.
L'iniziativa celebra due importanti ricorrenze: i 150 anni della ferrovia Torino-Lanzo e i 110 anni della Torino-Ceres, due anniversari che rendono ancora più speciale questa esperienza a bordo di una locomotiva elettrica con carrozze "Centoporte" degli Anni Trenta, autentici gioielli del patrimonio ferroviario italiano.
In tutte le date il treno parte da Torino Porta Nuova, con fermate a Venaria Reale e Cirié. Il 26 luglio il viaggio termina a Lanzo, mentre il 9 e il 23 agosto il convoglio prosegue fino a Ceres, attraversando anche Germagnano e, a seconda della data, Traves oppure Pessinetto, regalando scorci spettacolari sulle montagne e sulle valli piemontesi.
26 luglio tra musica, visite guidate e degustazioni
Il primo appuntamento, in programma domenica 26 luglio 2026, prende il via alle 10:20 da Torino Porta Nuova e raggiunge Lanzo alle 11:44, dove i passeggeri vengono accolti dalla banda musicale cittadina. Poco dopo è prevista l'inaugurazione ufficiale delle celebrazioni per i 150 anni della linea ferroviaria, accompagnata da una rievocazione storica curata dal Comitato Ponte del Diavolo e dalla Filodrammatica Il Ribaltino.
Per tutta la giornata la stazione di Lanzo si trasforma in un piccolo museo a cielo aperto. I visitatori possono partecipare a visite guidate tra esposizioni fotografiche e installazioni dedicate alla storia della ferrovia, oltre a salire sul Treno-Museo FTC16, che custodisce uno storico locomotore restaurato grazie al lavoro del Gruppo Storico delle Ferrovie del Piemonte.
Il programma prosegue con numerose iniziative dedicate al territorio: visite guidate nel centro storico e lungo itinerari naturalistici, apertura del Museo Etnografico dell'Arte Tessile Lanzese, del Museo di Storia dell'Alpinismo e del Centro di Documentazione della Resistenza. In Via Roma spazio anche al mercatino delle eccellenze locali e alla mostra dedicata alla storia della ferrovia Torino-Ceres, mentre nel pomeriggio non mancano uno spettacolo per bambini, l'animazione del Gruppo Folk Rododendro e una degustazione di Vermouth presso la stazione. Il rientro a Torino è previsto alle 18:21.
Il 9 e 23 agosto fino a Ceres: il programma
Le partenze del 9 e del 23 agosto seguono un itinerario ancora più lungo, portando i viaggiatori fino a Ceres, cuore delle Valli di Lanzo. Dopo la partenza da Torino Porta Nuova alle 9:20, il treno effettua le fermate a Venaria Reale, Cirié, Lanzo e Germagnano, per poi raggiungere Traves (9 agosto) oppure Pessinetto (23 agosto), dove è prevista una sosta durante la quale è possibile partecipare a un aperitivo facoltativo al costo di 5 euro. L'arrivo a Ceres è fissato alle 12:45, mentre il rientro verso Torino parte alle 16:10.
Anche a Ceres il programma è ricco di appuntamenti. I viaggiatori possono visitare gli allestimenti storici ospitati nella stazione ferroviaria, con esposizioni fotografiche e installazioni dedicate alla Torino-Ceres, oltre a uno storico autobus SATTI conservato in esposizione. Nel paese sono inoltre organizzate visite ai principali monumenti, come il Ponte della Vana e il Campanile di Santa Marcellina, una mostra fotografica dedicata alle tradizioni locali, il mercatino dei produttori del territorio e la storica mostra sulla ferrovia allestita nel Palazzo Comunale.
Il 23 agosto il programma si arricchisce ulteriormente con la presentazione del volume dedicato all'ingegnere Giovanni Antonio Porcheddu, protagonista dell'edilizia italiana in cemento armato, e con l'esibizione della tradizionale Courenta, uno degli appuntamenti più caratteristici della cultura locale.
Prezzi e come prenotare
I biglietti per salire a bordo del Treno delle Valli sono acquistabili attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: sul sito ufficiale, nelle biglietterie e ai self-service presenti nelle stazioni, oltre che nelle agenzie di viaggio abilitate.
La tariffa è di 12,50 euro per gli adulti e di 6,25 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre i bambini fino a 4 anni non compiuti viaggiano gratuitamente. Il prezzo indicato è valido per una singola tratta (andata oppure ritorno) ed è lo stesso indipendentemente dalla stazione di partenza.