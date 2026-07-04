Tra mura merlate, torri possenti e panorami aperti sulla capitale ticinese, il Castello di Montebello custodisce secoli di storia, archeologia e antiche vicende militari

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iStock L'imponente Castello di Montebello

Sguardo rivolto verso l’alto e la roccia scura si fonde con la pietra lavorata dall’uomo, creando una barriera che sembra sorgere spontaneamente dal nucleo stesso della terra ticinese. Bellinzona si presenta così, un antico presidio strategico situato nel meridione della Svizzera, una terra di passaggio obbligato che connette l’Europa centrale con la pianura padana. Qui, infatti, ci sono ben tre castelli a dominare il paesaggio urbano, collegati da possenti cinte murarie nate con un preciso obiettivo strategico. Tra questi, Montebello rivela un carattere particolare: riesce a conquistare grazie all’equilibrio fra architettura militare, posizione panoramica e atmosfera raccolta.

Il maniero occupa il colle omonimo, circa 90 metri al di sopra del centro storico. Dall’alto lo sguardo abbraccia tetti, campanili, vallate e rilievi montuosi che segnano l’ingresso verso alcuni fra i principali valichi alpini.

L’intero complesso trasmette subito una sensazione di solidità. Pietra, torri, bastioni e cortili raccontano una lunga vicenda fatta di assedi, ampliamenti e continui interventi destinati a rafforzare la capacità difensiva della fortezza.

Breve storia del Castello di Montebello

Le origini del Castello di Montebello risalgono alla fine del XIII secolo. Artefice della costruzione fu la famiglia Rusca, influente casata ghibellina proveniente da Como, protagonista della vita economica e politica dell’area. Il primo nucleo aveva soprattutto funzione residenziale, racchiuso entro un recinto irregolare dalla forma leggermente allungata e suddiviso internamente da vari muri destinati agli ambienti abitativi e ai servizi.

L’equilibrio politico cambiò nel 1335, anno segnato dall’affermazione dei Visconti sulla città di Como. Anche Montebello entrò così nell’orbita della signoria milanese, pronta ad avviare importanti lavori di potenziamento. L’antica residenza assunse progressivamente l’aspetto di una vera macchina difensiva.

Attorno al nucleo originario sorse una cinta muraria molto elevata, coronata dai caratteristici merli ghibellini e rafforzata da torri angolari. Sul lato orientale venne scavato un ampio fossato, superato da due ponti levatoi in legno: chiunque desiderasse raggiungere l’ingresso principale avrebbe dovuto attraversare un percorso accuratamente studiato per rallentare eventuali assalitori.

Fra il 1462 e il 1490 arrivò una seconda fase costruttiva destinata a modificare profondamente il profilo della fortezza. Gli ingegneri sforzeschi realizzarono una nuova cerchia muraria, molto più spessa e resistente, dotata di torri a pianta circolare in grado di offrire una migliore risposta alle tecniche belliche ormai in rapida evoluzione. Sul versante orientale comparve anche un rivellino, ulteriore elemento difensivo pensato per proteggere l’accesso principale.

Montebello rappresentava una tessera fondamentale del grande sistema fortificato di Bellinzona. Dai suoi lati partivano infatti lunghe murate dirette verso Castelgrande, creando un unico anello difensivo attorno al borgo medievale. Ancora oggi alcuni tratti risultano perfettamente riconoscibili e permettono di comprendere l’eccezionale organizzazione militare ideata fra Medioevo ed età rinascimentale.

Verso la fine del XVIII secolo la proprietà passò alla famiglia Ghiringhelli, mentre nel 1903 il Canton Ticino lo acquistò in occasione del Centenario dell’Indipendenza ticinese, avviando importanti restauri destinati a preservarne il patrimonio storico e architettonico.

Come visitare e cosa vedere al Castello di Montebello

Varcato l’ingresso di questo maniero della Svizzera si viene accolti da cortili, bastioni e torri che paiono fondersi con il profilo delle montagne ticinesi, regalando prospettive sempre diverse durante l’intero percorso. La pianta irregolare rappresenta uno degli elementi più interessanti del complesso. L’antico nucleo residenziale conserva ancora la struttura originaria, mentre le fortificazioni aggiunte nel XV secolo mostrano chiaramente l’evoluzione delle strategie militari adottate dai duchi di Milano.

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Merita attenzione anche il fossato, elemento fondamentale dell’apparato difensivo. Oggi permette di comprendere con grande immediatezza la complessità dell’accesso medievale, progettato per rendere estremamente difficile qualunque tentativo di conquista. All’interno trova spazio Archeologia Montebello, percorso espositivo dedicato alla storia della fortezza e alle numerose testimonianze riportate alla luce nel territorio bellinzonese. Reperti, ricostruzioni e pannelli illustrano varie fasi della presenza umana nella regione, affiancando la narrazione del castello ai restauri che ne hanno garantito la conservazione fino ai giorni nostri.

Sale e ambienti narrano vicende che vanno ben oltre la semplice cronologia militare. Materiali rinvenuti durante gli scavi permettono infatti di ricostruire aspetti della vita quotidiana, delle attività artigianali e delle trasformazioni che hanno interessato Bellinzona nel corso dei secoli.

Grande fascino arriva anche dalle corti interne. Pietra, legno e mura merlate creano scorci dall’eleganza essenziale, privi di elementi superflui, mentre salire lungo i percorsi accessibili al pubblico regala viste spettacolari sull’intera capitale ticinese. Castelgrande appare quasi alla stessa altezza, mentre lo sguardo raggiunge rapidamente il fondovalle attraversato dal fiume Ticino e le montagne che delimitano l’orizzonte.

Famiglie con bambini trovano un piacevole parco attrezzato, ideale per una pausa all’aria aperta. Ampie aree verdi favoriscono momenti di relax prima della ripartenza verso gli altri castelli della città. Fra le attività più originali da fare al suo interno c’è la lavorazione del Salame dei Castelli di Bellinzona, prodotto stagionato proprio dentro la fortezza.

Montebello rappresenta inoltre una sede ricercata per manifestazioni culturali, attività didattiche, incontri ed eventi privati. Corti, prati e fossati mettono a disposizione ambientazioni dal forte impatto scenografico, valorizzate dalla cornice storica della fortezza. Chi desidera approfondire la visita può scegliere il Fortezza Pass, biglietto pensato per l’intero complesso monumentale di Bellinzona. La formula permette l’accesso ai 3 castelli, alle esposizioni permanenti, alle mostre temporanee e alle antiche murate.

Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Montebello occupa il versante orientale della città di Bellinzona, nel Canton Ticino. Insieme a Castelgrande e Sasso Corbaro forma il celebre complesso fortificato inserito nel Patrimonio Mondiale UNESCO, riconoscimento attribuito grazie all’eccezionale stato di conservazione delle strutture medievali.

Partendo dalla stazione ferroviaria, il centro storico si raggiunge in pochi minuti. Piazza Collegiata rappresenta uno dei punti di partenza più utilizzati per la salita verso il castello. L’itinerario attraversa vicoli storici e tratti in salita fino all’ingresso della fortezza. Chi preferisce l’automobile trova collegamenti agevoli attraverso la rete autostradale svizzera, con possibilità di parcheggio nelle aree dedicate della città. Una strada sale direttamente verso il colle di Montebello, facilitando l’accesso anche ai visitatori provenienti da località più lontane.

Valida alternativa arriva dai mezzi pubblici e dal trenino turistico Artù, soluzione particolarmente apprezzata da famiglie e visitatori intenzionati a raggiungere anche Castelgrande e Sasso Corbaro durante la stessa giornata. La stagione di apertura completa si sviluppa abitualmente dalla primavera fino all’autunno.

Nel periodo invernale corti esterne e spazi all’aperto restano accessibili, mentre museo e ambienti interni seguono una programmazione differente.