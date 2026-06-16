Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Vista sul "balcone naturale" del borgo di Norma

Sospeso tra cielo e roccia a 400 metri di altezza sui Monti Lepini e affacciato sulla Pianura Pontina, il borgo laziale di Norma vuole tornare a brillare: per combattere il fenomeno dello spopolamento, l’amministrazione comunale ha avviato il progetto Case a 1 euro, che è stato ribattezzato “Discover Norma”: l’obiettivo è recuperare il patrimonio immobiliare inutilizzato e rilanciare il paese, attirando nuovi cittadini e investitori.

Norma non è un borgo come tutti gli altri: è uno dei più panoramici del Lazio, per questo spesso definito un “balcone naturale” da cui lo sguardo spazia fino al litorale tirrenico e alle Isole Pontine nelle giornate più limpide.

Case a 1 euro a Norma: avviato il progetto

Il centro storico di Norma, tra case in pietra, chiese storiche e tradizioni locali che resistono al passare del tempo, è pronto a rinascere con l’iniziativa case a 1 euro che ha già portato importanti risultati in diversi borghi che punteggiano lo Stivale. Il Comune del borgo in provincia di Latina ha ufficialmente avviato il progetto “Discover Norma” per rilanciare il territorio attraverso nuove opportunità di investimento, turismo e residenzialità. Ad annunciarne l’avvio è stato il sindaco Andrea Dell’Omo, dopo una prima ricognizione degli immobili in stato di degrado presenti nel cuore antico del paese.

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L’obiettivo dell’amministrazione comunale è chiaro: non si tratta soltanto di recuperare degli immobili in disuso, ma di contrastare lo spopolamento del centro storico attraendo nuovi residenti e investitori, valorizzare l’identità culturale, paesaggistica e turistica di questo suggestivo borgo laziale.

Per dare vita a “Discover Norma”, il Comune ha deciso di confrontarsi con altri paesi e borghi che hanno già aderito all’iniziativa con successo e tra questi c’è Maenza: un altro borgo laziale che negli ultimi anni ha sperimentato il progetto case a 1 euro, ottenendo grande attenzione mediatica grazie al recupero del proprio centro storico.

Negli scorsi giorni l’amministrazione ha approvato gli atti necessari per l’avvio dell’iniziativa, mentre nelle prossime settimane si potrà consultare il bando sul sito istituzionale del Comune, con modulistica e documentazioni utili per i cittadini e tutti coloro che saranno interessati ad aderire.

Perché Norma merita di rinascere

Norma non è soltanto uno dei luoghi con i panorami più spettacolari del Lazio, ma anche un luogo che racchiude secoli di storia, cultura e natura. A pochi passi dal centro abitato sorgono i resti dell’antica Norba, una delle città romane meglio conservate della regione, con possenti mura poligonali e testimonianze che raccontano oltre duemila anni di storia. Nelle vicinanze si trova inoltre il celebre Giardino di Ninfa, considerato in assoluto uno dei più belli e romantici del mondo, una meraviglia che ogni anno richiama visitatori da tutta Italia e dall’estero.

Tra vicoli in pietra, tradizioni locali, paesaggi naturali e importanti attrazioni culturali, Norma possiede tutte le caratteristiche per attrarre nuovi residenti, lavoratori da remoto e investitori interessati a dare nuovo impulso a un territorio autentico, dove il futuro può essere ancora ricostruito senza rinunciare all’identità che lo ha sempre reso unico.