La luce prende vita in questo borgo italiano: è magia

Fonte: iStock La manifestazione Candele a Candelara

Il nostro è un Paese meraviglioso. Lo è perché ospita un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di immensa bellezza raccontato dai monumenti architettonici e da tutti quei luoghi simbolo che ogni giorno sono raggiunti da migliaia di persone provenienti da ogni parte del globo. E lo è anche per i suoi borghi che custodiscono con cura tutte le storie, le tradizioni e le usanze che vengono tramandate da generazioni.

È chiaro, dunque, che c’è sempre un buon motivo per restare in Italia e per andare alla scoperta di paesi e villaggi che svelano agli occhi indiscreti e curiosi tesori di incredibile bellezza. E ce ne è uno in più, adesso, dato che con l’arrivo di dicembre il nostro stivale si prepara a indossare il suo abito più scintillante.

I luoghi da raggiungere, durante il periodo dell’Avvento, sono tantissimi. Ma se è un’esperienza incantata e ai limiti del surreale che volete vivere, allora c’è solo un posto da raggiungere al più presto. Il suo nome è Candelara, ed è il borgo della luce e della magia.

Benvenuti nel borgo della luce

Il nostro viaggio di oggi ci porta alla scoperta di un piccolo e suggestivo borgo arroccato su una collina e incorniciato dal mare Adriatico e dai monti Catria, Nerone e Carpegna. Il suo nome è Candelara, ed è un villaggio medievale situato nella provincia di Pesaro Urbino a soli 10 chilometri da Pesaro.

È qui che anche una semplice passeggiata sa trasformarsi in un’esperienza incantata. Una volta arrivati all’ingresso del borgo, infatti, è impossibile non notare il maestoso castello cinquecentesco che domina imponente l’intero paesaggio. Per raggiungerlo è necessario attraversare un ponte di mattoni, che dopo l’anno 1000 ha sostituito quello in legno, e l’antico sistema difensivo composta da porta, mura e bocche da fuoco. Alla destra dell’ingresso, invece, troverete la torre dell’orologio recentemente restaurata e portata ai suoi antichi splendori.

La visita del borgo non finisce qui però, passeggiando tra le viuzze potrete scorgere il palazzo dell’ex sede comunale, la medievale Chiesa di S. Francesco che non è più in funzione, ma che regala comunque una visione suggestiva e la Pieve di Santo Stefano, il centro nevralgico della vita religiosa del paese.

Tutti questi motivi, da soli, basterebbero per inserire Candelara nelle vostre travel wish list, ma come abbiamo anticipato ce n’è un altro che vi convincerà a raggiungere questo luogo al più presto. Sì perché il paese è anche conosciuto come il borgo della luce e il motivo è presto detto. Durante il periodo dell’Avvento, quando il sole lascia spazio al crepuscolo, le luci delle case e delle strade si spengono e tutto viene illuminato dalle candele. È a quel punto che la magia prende vita.

Candele a Candelara: ha inizio la magia

Candele a Candelara è molto più di una festa, è una manifestazione che rappresenta l’anima più autentica di questo affascinante paesino marchigiano. Dalla fine di novembre, e per tutto dicembre, le luci artificiali del borgo vengono spente per lasciare il posto a migliaia di fiammele accese che creano un’atmosfera unica e suggestiva. E non è tutto perché proprio durante quei giorni le strade di Candelara si animeranno con l’incredibile mercatino di Natale, forse il più magico di tutta Italia.

L’appuntamento, giunto alla sua ventesima edizione, è previsto dal 25 novembre al 17 dicembre, e più precisamente nei giorni 25 e 26 novembre, e 2, 3, 8, 9, 10, 16 e 17 dicembre. Durante queste date e per circa mezz’ora Candelara, che deve il suo nome proprio alle candele, sarà completamente illuminata e riscaldata dalla luce di lumini di cera che creeranno un’atmosfera favolistica e unica.

Un vero e proprio sogno a occhi aperti che culmina con la visione di un gigantesco albero di Natale di 20 metri di altezza, circondato da casette di legno che compongono uno dei mercatini più suggestivi d’Italia.