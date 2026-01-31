La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Getty Images Il Carnevale di Offida è uno dei più particolari in Italia

Ai piedi degli Appennini marchigiani, il Carnevale di Offida si prepara a celebrare il suo 502esimo anno di storia. Non è una semplice ricorrenza, ma un rito collettivo che affonda le radici negli statuti del 1524, trasformando un borgo di 4500 persone in un palcoscenico di pura energia bacchica. Dal 17 gennaio fino al Martedì Grasso, il paese vive sospeso tra il bianco dei guazzarò, le tradizionali vesti contadine e il ritmo travolgente delle storiche Congreghe, vere custodi dell’anima goliardica offidana.

I momenti più famosi della tradizione sono la corsa sfrenata de “lu bov fint“, un bue di legno e ferro che sfida la folla in un’ancestrale corrida, e la notte magica dei vlurd, i fasci di canne incendiati che illuminano l’oscurità come fiumi di fuoco. Tra i fastosi veglioni al Teatro Serpente Aureo e la simbolica consegna delle chiavi della città, il Carnevale di Offida 2026 promette di essere un’esperienza davvero imperdibile.

Il Carnevale Storico di Offida, tra i Carnevali storici più belli d’Italia, prende ufficialmente il via sabato 17 gennaio, nel giorno di Sant’Antonio, accendendo simbolicamente le luci su un mese di festeggiamenti che si concluderanno il 17 febbraio, Martedì Grasso.

I momenti più attesi sono venerdì 13 febbraio, una giornata interamente dedicata alla corsa de lu Bov Fint, mentre il fine settimana si accende con i sontuosi veglioni al Teatro Serpente Aureo. L’apice della celebrazione si raggiunge nella serata conclusiva del martedì, quando, dopo le ultime parate mascherate, il centro storico viene avvolto dal fuoco dei Vlurd, l’atto finale che chiude ufficialmente la 502esima edizione prima della Quaresima.

Eventi del Carnevale di Offida 2026

Il calendario del 2026 trasforma il borgo in un teatro diffuso: questi gli eventi previsti in programma.

Le Domeniche delle Congreghe

Nelle domeniche dell’1 e dell’8 febbraio, rispettivamente la “Domenica degli Amici” e la “Domenica dei Parenti”, il centro storico si anima dalle 18:00 con la musica e l’allegria delle Storiche Congreghe offidane. È il tempo dei ritrovi e della preparazione goliardica che anticipa il culmine della festa, con i gruppi che girano per il paese stabilendo simbolicamente il proprio regolamento.

Il Carnevale al Teatro Serpente Aureo

Lo storico teatro cittadino è sede di appuntamenti che vanno dall’istituzionale allo sfarzo dei balli. Si inizia sabato 7 febbraio con il Veglione Inaugurale, per poi passare alla solenne consegna delle chiavi della città dal sindaco alle Congreghe la mattina del Giovedì Grasso (12 febbraio), seguita nel pomeriggio dalla festa per i bambini. Il gran finale teatrale si snoda tra il 14 e il 16 febbraio con i celebri Veglionissimi, tra cui quello mascherato della domenica con concorso a premi e l’ingresso solenne delle storiche congreghe allo scoccare della mezzanotte del lunedì.

Il Venerdì del Bove Finto

Venerdì 13 febbraio è la giornata dedicata interamente a lu Bov Fint. Si comincia al mattino con le versioni dedicate ai piccoli (ore 9:00) e ai ragazzi (ore 10:00), per culminare alle 14:30 con la spettacolare corsa del bue finto degli adulti, una vera carica di adrenalina che coinvolge l’intera popolazione in una folle corsa collettiva tra le vie del borgo.

Getty Images

Il Martedì Grasso e il Rogo dei Vlurd

Il 17 febbraio la festa raggiunge il suo epilogo in Piazza del Popolo. Dopo un pomeriggio di balli e il concorso “Maschere in Festa”, l’appuntamento finale è alle 19:00 per l’accensione dei Vlurd.

Come acquistare i biglietti

Per l’edizione 2026, la partecipazione agli eventi del Carnevale di Offida segue modalità differenti in base alla location. Le manifestazioni all’aperto che animano il centro storico e Piazza del Popolo, come le tradizionali Domeniche delle Congreghe, la corsa de lu Bov Fint e il suggestivo rogo finale dei Vlurd, sono ad accesso libero e gratuito per tutti i visitatori.

Per quanto riguarda invece gli appuntamenti presso il Teatro Serpente Aureo, l’ingresso varia a seconda dell’evento. Per informazioni sui costi è necessario contattare le organizzazioni locali.

Come raggiungere il Carnevale di Offida

Per raggiungere il borgo il mezzo più consigliato è l’auto, percorrendo l’autostrada A14 fino all’uscita di San Benedetto del Tronto e proseguendo verso Castel di Lama. Una volta arrivati a destinazione, è preferibile lasciare il veicolo presso i parcheggi appositi e raggiungere a piedi il centro storico.