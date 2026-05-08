Per chi ha in programma una vacanza estiva, il messaggio è duplice, i prezzi dei voli continueranno a oscillare, ma i biglietti già acquistati restano protetti

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Le partenze in aereo e la paura dei rincari

La crisi energetica legata al conflitto in Iran e ai timori per una possibile chiusura dello Stretto di Hormuz continua a far tremare il settore aereo europeo. Tra rincari del carburante, timori per nuove interruzioni delle forniture e prezzi dei voli sempre più instabili, molti viaggiatori hanno iniziato a chiedersi se il costo di un biglietto acquistato mesi prima possa improvvisamente aumentare poco prima della partenza.

La risposta, almeno secondo Bruxelles, è no. La Commissione europea ha infatti chiarito che le compagnie aeree non possono modificare retroattivamente il prezzo dei voli già acquistati a causa dell’aumento del costo del carburante. Un passaggio importante, soprattutto dopo i casi che negli ultimi mesi hanno acceso il dibattito tra passeggeri e compagnie low cost, già verificatisi.

Biglietti aerei già acquistati, no agli aumenti retroattivi

Nelle linee guida che la Commissione europea pubblicherà ufficialmente nelle prossime ore, viene chiarito uno dei punti più delicati per milioni di passeggeri europei: il prezzo finale di un volo acquistato non può essere modificato successivamente per compensare l’aumento dei costi del carburante.

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Il tema è diventato centrale dopo la nuova impennata del petrolio e del jet fuel causata dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Negli ultimi giorni molte compagnie hanno parlato apertamente di margini ridotti e costi operativi in crescita, alimentando il timore di possibili supplementi post-acquisto.

Bruxelles, però, ha scelto una linea netta: il rincaro del carburante non rappresenta una “circostanza straordinaria” sufficiente per giustificare aumenti retroattivi o per evitare gli obblighi verso i passeggeri previsti dalla normativa europea. Proprio nelle scorse settimane aveva fatto discutere anche il caso Volotea, con alcune segnalazioni relative a richieste di pagamento extra successive all’acquisto dei biglietti.

Diverso invece il discorso relativo alle cancellazioni dei voli. Secondo la Commissione, una reale carenza locale di carburante potrebbe essere considerata una circostanza straordinaria e dunque esonerare temporaneamente le compagnie dal pagamento delle compensazioni economiche previste in caso di disservizi. Al momento, tuttavia, l’esecutivo europeo precisa che non esistono prove concrete di una scarsità di carburante negli aeroporti europei.

Pacchetti vacanza, cosa cambia per i viaggiatori

Le nuove indicazioni europee riguardano anche il mondo dei pacchetti vacanza, settore che negli ultimi anni ha spesso applicato adeguamenti tariffari legati ai costi energetici. La normativa Ue già prevede la possibilità per i tour operator di aumentare il prezzo di un pacchetto turistico a causa del carburante, ma solo entro limiti precisi: l’aumento non può superare l’8% del costo totale del viaggio e il cliente deve essere informato almeno 20 giorni prima della partenza.

La Commissione ha inoltre affrontato il tema degli slot aeroportuali, ribadendo che le compagnie non potranno evitare l’obbligo di utilizzo minimo dell’80% degli slot assegnati semplicemente appellandosi all’aumento del costo del carburante. Sul fronte delle forniture, Bruxelles rassicura anche sull’importazione di jet fuel di tipo A dagli Stati Uniti, spiegando che non esistono ostacoli normativi al suo utilizzo in Europa. Una misura che potrebbe aiutare a mantenere stabile il traffico aereo qualora la crisi internazionale dovesse protrarsi nei prossimi mesi.