Vacanze 2019 e partenze intelligenti: le giornate bollino rosso e nero di agosto

Il mese di agosto, si sa, è un periodo davvero bollente, non solo per le temperature altissime ma anche per i viaggiatori che si mettono in strada per raggiungere finalmente la meta delle loro agognate vacanze.

Per organizzare le cosiddette partenze intelligenti, la prima regola è quella di tenere sott’occhio il calendario delle previsioni del traffico redatto dalla Polizia di Stato per questo agosto 2019, che rivelano quali sono le giornate in cui si rischia di passare ore ed ore in auto sotto il solleone a causa del traffico intenso e critico, ossia le famigerate giornate da bollino rosso e bollino nero.

L’auto rimane sempre il mezzo preferito dagli italiani per spostarsi, quindi non sorprende che si possano generare code infinite in autostrada durante l’esodo estivo.

Se il bollino rosso sta ad indicare un traffico intenso con rallentamenti, quando si parla di bollino nero si intende una previsione di traffico molto più critico.

Un rischio che aumenta in determinati weekend di agosto, soprattutto sulle strade che portano alle principali località marittime. Ecco allora che Viabilità Italia viene in soccorso degli automobilisti tramite il calendario con le previsioni del traffico su strade e autostrade.

Scopriamo quali sono le giornate contrassegnate con il bollino rosso:

Weekend dal 2 al 4 agosto : venerdì e sabato pomeriggio, così come domenica mattina, il traffico sarà particolarmente intenso con code e rallentamenti. In particolare bisogna fare attenzione al pomeriggio di sabato, quando la viabilità potrebbe presentare possibili criticità.

: venerdì e sabato pomeriggio, così come domenica mattina, il traffico sarà particolarmente intenso con code e rallentamenti. In particolare bisogna fare attenzione al pomeriggio di sabato, quando la viabilità potrebbe presentare possibili criticità. Weekend dal 9 all’11 agosto : venerdì mattina il bollino sarà rosso per tutto il giorno, mentre criticità sono previste per il pomeriggio di sabato e la mattina di domenica. In quei giorni saranno in molti a mettersi in viaggio su strade ed autostrade.

: venerdì mattina il bollino sarà rosso per tutto il giorno, mentre criticità sono previste per il pomeriggio di sabato e la mattina di domenica. In quei giorni saranno in molti a mettersi in viaggio su strade ed autostrade. Weekend dal 17 al 18 agosto : le giornata di venerdì e sabato saranno quelle in cui si prevede il traffico più intenso, per cui è sempre bene monitorare le previsioni per scegliere giorno e orario di partenza in modo intelligente.

: le giornata di venerdì e sabato saranno quelle in cui si prevede il traffico più intenso, per cui è sempre bene monitorare le previsioni per scegliere giorno e orario di partenza in modo intelligente. Weekend dal 23 al 25 agosto : un altro fine settimana rovente per chi sarà in partenza: il bollino sarà rosso dal pomeriggio di venerdì e per le intere giornate di sabato e domenica. Il consiglio è di mantenersi bene idratati, onde evitare colpi di calore.

: un altro fine settimana rovente per chi sarà in partenza: il bollino sarà rosso dal pomeriggio di venerdì e per le intere giornate di sabato e domenica. Il consiglio è di mantenersi bene idratati, onde evitare colpi di calore. Sabato 31 agosto: il traffico sarà ancora intenso, con possibili code e rallentamenti, per chi rientrerà dalle vacanze appena concluse o si metterà in viaggio per trascorrere l’ultimo weekend del mese al mare o in montagna.

Attenzione al bollino nero, nei seguenti giorni:

la mattina del 3 agosto

la mattina del 10 agosto

Il divieto di circolazione per camion e tir è previsto per venerdì 2 e 9 agosto, dalle ore 16 alle 22; sabato 3 e 10 agosto, il divieto sarà dalle 8 alle 22; tutte le domeniche del mese e giovedì 15, dalle 7 alle 22; Sabato 17, 24 e 31, divieto dalle ore 8 alle 16.