Intervista Paolo Pizzocaro, direttore BIT Fiera Milano

In occasione della Borsa internazionale del turismo 2025, abbiamo intervistato il direttore una delle manifestazioni fieristiche più importanti d’Italia

Abbiamo intervistato Paolo Pizzocaro, direttore BIT Fiera Milano, la Borsa internazionale del turismo, una delle manifestazioni fieristiche più importanti d’Italia, che quest’anno è stata inaugurata domenica 9 febbraio con l’apertura al pubblico e due giorni (10 e 11) riservati agli operatori del settore. La manifestazione, che è tornata a occupare gli spazi espositivi di Rho Fiera Milano dopo anni di assenza, è un aggregatore fondamentale per il settore del turismo, mettendo in collegamento tra loro addetti ai lavori ma anche pubblico e professionisti. La BIT svolge altresì un importante ruolo in fatto di tendenze di viaggio che ci siamo fatti raccontare nell’intervista.