Alla scoperta della Romagna Autentica tra borghi, vigneti e trekking

Fonte: Ufficio Stampa Il progetto Romagna Autentica

La Romagna vanta alcune delle persone più ospitali d’Italia, alcune delle terre più produttive e un panorama gastronomico estremamente appagante, tutte qualità racchiuse nel progetto “Romagna Autentica”. Presentata alla BIT 2025, l’iniziativa coinvolge otto vallate solcate dai fiumi Lamone, Rabbi, Senio, Montone, Bidente, Tramazzo, Savio e Rubicone, venticinque comuni, borghi e rocche, oltre che tanti chilometri di itinerari fra riserve naturali e cammini storici.

Il progetto “Romagna Autentica” racchiude eventi, esperienze e itinerari pensati per valorizzare il territorio e renderlo una meta turistica ricca di opportunità per ogni tipo di viaggiatore: da chi ama la vacanza attiva a chi predilige il turismo slow, fino a chi vuole regalarsi una vacanza all’insegna del benessere e del relax. Quali sono le valli coinvolte e le esperienze da non perdere? Prendete appunti, qui troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Il progetto “Romagna Autentica”

“Romagna Autentica” è il progetto presentato alla BIT 2025, ideato per aiutare i viaggiatori a scoprire i luoghi meno conosciuti del territorio romagnolo. Colli punteggiati da vigneti, suggestivi borghi medievali e imponenti castelli carichi di storia, secolari foreste, laghi e cascate immerse nel verde, oltre che sentieri per il trekking e itinerari per ciclisti.

Le opportunità di scoperta sono davvero tante, arricchite da una componente imprescindibile per chiunque visiti la Romagna: il cibo. L’offerta enogastronomica è varia tanto quanto le altre esperienze! I visitatori potranno assaporare i veri piaceri della tavola romagnola gustando un menù di prodotti tipici e certificati Dop e Igp come l’olio Evo, il Fossa Dop e lo Squacquerone Dop, la fragrante piadina romagnola Igp e l’irresistibile pasta fresca fatta a mano e tirata con il mattarello.

Le valli della Romagna coinvolte nel progetto

Sono otto le valli raccontate nel progetto “Romagna Autentica”, destinazioni di viaggio ideali per coppie, famiglie con bambini, giovani, per chi ama viaggiare a qualsiasi età e per chi si sposta con il camper. Qui, i camperisti troveranno camping attrezzati e molteplici aree di sosta proposte dai diversi Comuni che stanno investendo in maniera diffusa in questa tipologia di turista, in costante crescita.

Nel dettaglio, le valli coinvolte nell’iniziativa sono la Valle del Bidente, del Senio, del Montone, del Rabbi, del Lamone, del Savio, del Tramazzo e del Rubicone. Queste valli possono essere scoperte in diverso modo, anche a passo lento.

Le otto vallate, infatti, sono attraversate da diversi cammini, come il Cammino di Dante, di San Vicinio, di Assisi o della Misericordia. Si tratta di un prodotto turistico sempre più attrattivo, soprattutto considerando i nuovi trend che danno sempre più spazio a un modo di viaggiare sostenibile e che permette di conoscere le abitudini, i sapori e i valori delle popolazioni incontrate intraprendendo cammini e trekking.

Fonte: Ufficio Stampa

Le esperienze proposte

Il nuovo progetto comprende esperienze di ogni tipo che verranno proposte nel corso del 2025, consultabili online sul sito ufficiale. Tra queste citiamo le cooking class per imparare a preparare la piadina e il tortello in un agriturismo tipico, la ricerca del tartufo, bene immateriale riconosciuto Patrimonio UNESCO, i trekking estivi lungo i corsi d’acqua delle vallate e le degustazioni di vino, conserve, formaggi e salumi della tradizione.

Non mancano le esperienze nei birrifici artigianali, le visite alle fosse di stagionatura del formaggio in compagnia di un mastro infossatore, cavalcate nel verde, percorsi slow per famiglie o più impegnativi per giovani sportivi.