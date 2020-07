I beni del Fai aperti di sera: i più suggestivi da visitare

editato in: da

Avete mai visitato le bellezze italiane di notte o all’arrivo del tramonto? Un’esperienza assolutamente da provare e che, grazie al Fai, adesso è possibile. Grazie all’iniziativa estiva “Sere Fai d’estate”, infatti, per tutti i mesi di luglio e agosto, alcuni dei più bei luoghi del nostro Paese rimarranno aperti fino a tardi per essere esplorati godendo di un’atmosfera speciale.

Non solo visite guidate, da vivere con lentezza, ma anche iniziative pensate apposta per tutti quei viaggiatori che amano stare a stretto contatto con la natura, con passeggiate notturne oltre ad attività correlate da vivere all’aperto come aperitivi, pic-nic, suggestive cene in terrazza o in giardino; oppure nelle vigne e negli orti, godendosi il panorama al tramonto o sotto le stelle.

Tra i posti da esplorare sotto una nuova prospettiva troviamo allora il Parco di Villa Gregoriana a Tivoli, Roma, aperto in orario aperitivo. Qui dalle 19,15 in poi il Parco aprirà per una visita speciale all’ombra degli alberi monumentali terminando, con chi vuole, con una cena sotto le stelle all’ombra dei templi dell’Acropoli tiburtina. Un’esperienza che si può vivere su prenotazione solo nelle giornate del 4 e 18 luglio oltre che del 1° e 15 agosto.

Un’altro posto da non perdere sono di sicuro le Saline di Conti Vecchi, alle porte di Cagliari. Questo luogo magico si potrà visitare il 4 luglio e il 30 agosto grazie ad un tour in trenino che consentirà di scoprire non solo il funzionamento e la rilevanza naturalistica della salina, ma anche i suggestivi colori delle vasche, delle montagne di sale e del paesaggio della laguna all’imbrunire.

Sarà magica, poi, anche l’esperienza al Castello della Manta, a Cuneo, dove il 10, 17, 24 e 31 luglio e il 7, 8, 14, 15, 21 e 28 agosto ci si potrà dividere tra un pic-nic nel verde e una speciale visita al castello illuminato dalle lanterne. Rimanendo in tema, rimarrà aperto anche il Castello di Avio, a Trento. Questo luogo magico, che si erge sul fianco della montagna, oggi vanta un rigoglioso giardino e qui, per i mesi di luglio e agosto, si potranno effettuare lunghe passeggiate notturne e al tramonto lungo le mura.

Tutto il programma completo, con i luoghi da visitare e che aderiscono all’iniziativa, si può visitare sul sito Fai. Luoghi da visitare, in tutta sicurezza, con prenotazioni obbligatorie.