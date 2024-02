Il parco tematico dedicato al San Bernardo sta per aprire: ecco quando

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Fonte: Fondation Barry/GAME atelier Barryland, iniziati i lavori per il parco tematico dedicato al San Bernardo

Esiste un posto, non lontano dall’Italia, dove gli amanti dei pelosi a quattro zampe possono vivere e condividere esperienze uniche in compagnia di alcuni esemplari di razza. Non animali qualunque, intendiamoci, ma i San Bernardo, i grandi giganti dal cuore d’oro. Questo luogo si chiama Martigny. È qui, nel Canton Vallese, che esiste la Fondation Barry du Grand-St-Bernard, uno dei più importanti centri di allevamento del cane nazionale svizzero, nonché il più antico.

Qui è possibile incontrare i leggendari cani San Bernardo. La Fondation Barry, nata nel 2005, non solo si occupa di allevare e preservare la razza, ma organizza moltissimi incontri con le persone così da migliorare la relazione tra esseri umani e cani. Non è tutto però perché la struttura ospita anche un museo vivente incredibile che porta i visitatori a contatto con gli animali e che consente un’osservazione diretta sul loro passato e sul presente, sulla loro vita e sulla quotidianità.

Proprio qui, lo scorso gennaio, è stata posata la prima pietra del futuro Barryland. Il parco tematico – il primo e l’unico – che sarà completamente dedicato al San Bernardo. Ecco come sarà e quando aprirà le porte al pubblico.

Barryland: il parco tematico dedicato al San Bernardo

Il nostro viaggio di oggi ci conduce a Martigny, in quel dedalo di strade che uniscono l’Italia, la Francia e la Svizzera. La città del Canton Vallese, situata su un colle ai piedi delle Alpi Svizzere, è la meta prediletta degli appassionati degli sport invernali e degli escursionisti.

Arrivando qui, in un paesaggio mozzafiato che invita a vivere a ritmo lento, è possibile raggiungere un paradiso per gli amanti degli animali a quattro zampe. Martigny, infatti, ospita la Fondation Barry du Grand-St-Bernard, molto più di un allevamento, ma una vera e propria esperienza da vivere e condividere con la famiglia o con gli amici.

Questo antico e importante centro dedicato al San Bernardo, già attrazione turistica per tutti gli amanti degli animali, ha da poco inaugurato i lavori per la realizzazione del Parco tematico Barryland. Per la prima volta la Svizzera, e forse il mondo intero, potrà vantare la presenza di un parco a tema completamente dedicata alla gigante razza dal cuore d’oro.

Fonte: Fondation Barry/GAME atelier

Il parco dedicato al San Bernardo: quando e dove aprirà

I lavori, per il futuro parco a tema, sono già iniziati raccogliendo l’entusiasmo dei cittadini e di tutti gli amanti degli animali. A occuparsi del progetto, che terrà sempre al centro il museo già esistente, è lo studio di architettura GAME di Martigny che ha immaginato un edificio a forma di zampa di cane.

Il parco si snoderà su una superficie di 20.000 metri quadrati e offrirà ai visitatori una prospettiva inedita e completa sulla vita di questi esemplari. In maniera interattiva e ludica verranno raccontate le storie, i miti e le leggende che ruotano intorno al San Bernardo dando così la possibilità alle persone di immergersi in tre secoli di storia.

Il parco a tema sarà la naturale estensione dell’attuale museo, un’attrazione turistica unica in Svizzera che, nel 2023, ha accolto più di 83.000 visitatori. Dovremmo aspettare ancora un po’ per poter perderci e immergerci nello straordinario mondo dei San Bernardo. La Fondation Barry, infatti, prevede di inaugurare il parco tematico nell’estate del 2025. Non ci resta che attendere e iniziare a pianificare il nostro viaggio.