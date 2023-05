Dormire in un cane: l’alloggio stravagante per gli amanti degli animali

Fonte: ML Pearson/Alamy/IPA Dog Bark Park Inn, l'hotel a forma di Beagle

Ci mettiamo in movimento per tantissimi motivi, e anche se sono tutti diversi tra loro hanno in comune il medesimo desiderio, quello di vivere avventure straordinarie e indimenticabili. E se parliamo di esperienze di viaggio, questo è chiaro, non possiamo non menzionare gli alloggi, strutture ricettive che grazie ai servizi offerti, ai design ricercati e a posizioni strategiche sono in grado di trasformare in realtà i sogni degli esploratori.

Case sull’albero, baite nella foresta, vecchi vagoni del treno trasformati in suite e poi, ancora, hotel tematici e stanze che evocano cartoni animati o serie televisive, questi sono solo alcuni degli alloggi speciali che si snodano in tutto il mondo e che attirano ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da ogni dove.

La scelta è davvero ampia, ma se è un’esperienza davvero unica e irripetibile che volete vivere e condividere con gli amici o con la famiglia non potete perdervi questo alloggio. Si tratta di una struttura ricettiva che imita in tutto e per tutto un gigantesco cane. Noi non abbiamo dubbi: è questa l’avventura più straordinaria per gli amanti degli animali.

Viaggio nell’Idaho, alla scoperta dell’alloggio più strano del mondo

In questi anni, insieme a voi, siamo andati alla scoperta degli hotel più stravaganti del mondo. Abbiamo dormito in un alloggio a forma di patata, in un nido d’ape, nella casa di Barbie e in cabine trasparenti a strapiombo sul mare. Certo è che mai avremmo pensato di farlo anche dentro un cane.

E invece, dall’altra parte del mondo, esiste un hotel che ha la forma di un Beagle e che è alto circa dieci metri. Gli abitanti locali lo hanno ribattezzato Sweet Willy e, ormai, lo considerano un vero e proprio punto di riferimento nel territorio.

Per scoprire questa bizzarra struttura, e prenotare un soggiorno al suo interno, dobbiamo recarci nell’Idaho, nella piccola contea di Cottonwood. Proprio qui, percorrendo la Route 95, è impossibile non notare la figura di un Beagle, con il suo cucciolo, che fa capolino sulla strada. Si tratta del Dog Bark Park Inn, il primo e forse unico hotel a forma di cane. Ma l’esperienza, ve lo anticipiamo, non si limita a un semplice soggiorno.

Dormire in un cane: un’esperienza da vivere

Raggiungere il Dog Bark Park Inn, ammirare la struttura dall’esterno e concedersi un po’ di relax nei suoi interni, è un’esperienza che tutti gli amanti degli animali dovrebbero vivere almeno una volta nella vita. Non solo per poter vantarsi di aver pernottato all’interno di uno degli hotel più stravaganti del mondo intero, ma anche per vivere un’avventura al di fuori dell’ordinario.

Progettato e costruito da Dennis Sullivan e Frances Conklin, e inaugurato nell’agosto del 2003, il Dog Bark Park Inn si è guadagnato il primato di Beagle più grande del mondo. La struttura, alta circa dieci metri, comprende un bed and breakfast, un negozio di souvenir e articoli da regalo e un centro visitatori. Nei pressi dell’edificio è presente anche una piccola galleria d’arte che ospita le opere dei costruttori dell’hotel, tra cui numerose sculture canine.

Il Dog Bark Park Inn, oltre a permettere di vivere un’esperienza assolutamente inedita, è il punto di partenza perfetto per andare alla scoperta delle meraviglie dell’Idaho. Pronti a partire?