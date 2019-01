La barca a vela per sole donne che girerà il mondo cerca candidate

editato in: da

Le donne in cerca di una nuova sfida potranno ora candidarsi per una missione molto speciale: girare il mondo in barca vela, per analizzare la presenza della plastica negli oceani.

L’eXXpedition Round the World 2019-2021, spedizione oceanica che circumnavigherà il globo, ha come obiettivo quello di sensibilizzare e di individuare soluzioni al devastante impatto che le sostanze plastiche monouso hanno sull’ambiente e sulla salute. Ora, gli organizzatori stanno invitando le donne – di diverse parti del mondo, e con diversi background culturali – a candidarsi. Anche se non hanno mai avuto esperienze di navigazione prima d’ora.

La spedizione avrà inizio nel Regno Unito e lì si concluderà, dopo aver percorso 38 mila miglia nautiche: 300 donne saranno coinvolte, per un equipaggio di bordo tutto al femminile. Avranno modo di verificare in prima persona l’impatto delle materie plastiche, le prescelte, e di contribuire alla ricerca scientifica. «Il problema dell’inquinamento dell’oceano ha una portata globale, e ha bisogno di persone esperte, appassionate e intraprendenti per essere sconfitto. Questo è il più grande progetto a cui abbiamo lavorato: stiamo cercando ora donne straordinarie, che abbiano a cuore la salute delle nostre acque e che vogliano unirsi a noi» ha dichiarato Emily Penn, a capo di eXXpedition.

La navigazione non sarà continua: i viaggi dureranno 23 giorni, e si svolgeranno in quattro dei cinque gyres oceanici. Ogni membro dell’equipaggio dovrà dare il suo contributo economico per la navigazione (per candidarsi, basta compilare il form sul sito), che durerà due anni, dall’ottobre 2019 al settembre 2021.

Quali luoghi toccherà? Plymouth (Regno Unito), Azzorre, Antigua, Bonaire (Paesi Bassi), Aruba, Isole San Blas, Panama, Galapagos, Isola di Pasqua, Tahiti, Isole Cook, Tonga, Fiji, Vanuatu, Cairns (Australia), Darwin (Australi), Perth (Australia), Mauritius, Madagascar, Città del Capo, Recife (Brasile), Fernando de Noronha (Brasile), Grenada, St Lucia, Bermuda, Halifax (Inghilterra), Labrador (Canada), Baia di Disko (Groenlandia), Nuuk (Groenlandia), Islanda, Lofoten, Oslo, London.

Un’esperienza unica, per ragazze e donne che vogliono mettersi alla prova e contribuire a risolvere un problema che – ora più che mai – richiede la massima attenzione.