Capodanno 2025 a Courmayeur, dalla musica in piazza al cenone in quota

Courmayeur si trova ai piedi del Monte Bianco in Valle d’Aosta, ed è una delle destinazioni più esclusive delle Alpi per trascorrere le vacanze di Natale e il Capodanno. Non solo per gli appassionati di sci e neve, ecco gli appuntamenti e gli eventi per vivere un Capodanno indimenticabile.

Cosa fare a Capodanno a Courmayeur, tutti gli eventi

Due gli appuntamenti pubblici e gratuiti, aperti a tutti e per tutte le età, per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno.

Capodanno in piazza

Per un brindisi in piazza, il cuore dei festeggiamenti è il Jardin de l’Ange, nel centro storico, dove musica e animazione sapranno rendere speciale l’attesa della mezzanotte. Dalle ore 22, la piazza si trasformerà in un punto di ritrovo e festa per residenti e turisti, con luci, spettacoli e DJ set.

La fiaccolata di fine anno dei maestri di sci

Una delle tradizioni più amate di Courmayeur è la fiaccolata di fine anno organizzata dai maestri di sci, che il 30 dicembre scendono lungo le piste con le fiaccole in mano, creando uno spettacolo mozzafiato. La fiaccolata si svolgerà come sempre sulla pista di rientro del comprensorio, visibile da diversi punti del paese, come la centrale Piazza della Chiesa. Per una postazione più ravvicinata, si può raggiungere Dolonne, dove i maestri concludono la discesa tra applausi e auguri.

Vita notturna e discoteche a Courmayeur

La vita notturna a Courmayeur offre numerose alternative e proposte per chi desidera festeggiare fino a tarda notte, spaziando da cocktail bar eleganti a club esclusivi e feste organizzate in quota; anche a Capodanno. Tra le opzioni più popolari, The Club Courmayeur è un punto di riferimento per serate con DJ internazionali e feste a tema, che attirano residenti e turisti. Altrettanto celebre è il Super G, situato a 1.780 metri di altitudine, affacciato direttamente sulle piste da sci. Qui, gli après-ski si trasformano in eventi raffinati con cene gourmet, cenoni e feste sotto le stelle.

Per chi preferisce la discoteca, il Club Haus ’80s si ispira agli anni ’80, generalmente è aperto dal giovedì al sabato, ed è una certezza, sia per le serate di musica che per il food del Anni’s Restaurant. Servizio completo anche al Shatush Mont Blanc, che combina ristorante, discoteca e hotel, offrendo pacchetti che includono cena, ingresso alla discoteca e pernottamento, ideali per non spostarsi in auto dopo una serata di festa.

Tutti questi locali organizzano serate speciali per il Capodanno. Data l’alta affluenza durante il periodo delle feste, molte strutture richiedono la prenotazione anticipata. Si consiglia di verificare i programmi ufficiali e di riservare con largo anticipo

Come muoversi a Courmayeur

Courmayeur rafforza i servizi di trasporto pubblico per facilitare gli spostamenti durante l’inverno e le feste. Dal 1° dicembre, le navette circolari e il servizio verso la Val Ferret sono gratuiti. La Funivia Courmayeur rimane aperta fino a mezzanotte per tutta la stagione invernale, permettendo di raggiungere Plan Checrouit per cene e après-ski. Nonostante siano diverse le aree di parcheggio in paese, il consiglio è quello di lasciare l’automobile e approfittare del trasporto pubblico, per una scelta più sostenibile, ma anche per evitare traffico e difficoltà nel trovare posto.

Il clima di Courmayeur a Capodanno

Courmayeur a Capodanno regala un paesaggio da cartolina, ovviamente di alta montagna: neve fresca, giornate fredde e cieli spesso limpidi a sfondo di foto ricordo e selfie. Le temperature medie oscillano tra i -5°C e i 3°C, con serate più rigide.

Grazie alla posizione privilegiata ai piedi del Monte Bianco, le condizioni per gli sport invernali sono generalmente ottimali, con neve abbondante e piste perfettamente curate. È consigliato vestirsi a strati, con abbigliamento tecnico e scarpe da trekking per affrontare il freddo e le superfici innevate.