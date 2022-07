AAA Cercasi 6 amici per un viaggio epico in Europa

Fonte: Airbnb/Claudia Zalla Airbnb Heritage Tour - UK

E se vi dicessimo che avete l’opportunità di fare il viaggio della vita e di condividerlo con i vostri migliori amici? No, non è un sogno, ma una realtà che Airbnb in collaborazione con Interrail è pronta a realizzare.

Per promuovere il turismo lento, e valorizzare l’esperienza dei viaggi in treno, infatti, Airbnb ha scelto di collaborare con Interrail in occasione del suo 50°anniversario, mettendo appunto un Gran Tour europeo che permetterà a 6 amici di attraversare l’Europa in 19 giorni e di dormire in alloggi d’eccezione: le dimore storiche del continente.

E se foste voi i protagonisti di questo incredibile viaggio? Scopriamo insieme come candidarsi per questa avventura e quali straordinarie esperienze vi aspettano.

Alla scoperta dell’Europa e delle sue dimore storiche in treno

Scoprire il patrimonio storico e architettonico del nostro continente a ritmo slow: è questo l’obiettivo condiviso di Airbnb e Interrail che hanno unito le loro forze per offrire a un gruppo di 6 amici o familiari un Grand Tour epico e straordinario che attraverserà il Regno Unito, la Francia, la Spagna, l’Italia e la Germania.

I fortunati protagonisti di questa esperienza che celebra l’età d’oro dei viaggi del XIX secolo soggiorneranno all’interno delle dimore storiche di Airbnb che saranno, rispettivamente, una residenza inglese, un château francese, un maniero catalano, una villa italiana e un castello tedesco

Tutti gli alloggi scelti come tappa di ristoro del tour sono già prenotabili su Airbnb all’interno della nuova categoria Dimore Storiche che riunisce, nel portale, quasi 20000 edifici iconici che hanno fatto la storia delle città e dei Paesi coinvolti.

Come candidarsi

Chiunque voglia candidarsi per questo viaggio epico e unico su rotaie, potrà farlo collegandosi alla pagina Airbnb Heritage Tour e compilare l’apposito form. Gli avventurieri dovranno raccontare con chi vogliono condividere la straordinaria avventura, ma sopratutto perché vogliono diventare i protagonisti di questo viaggio alla scoperta del Patrimonio storico europeo.

Tra i criteri che la giuria prenderà in considerazione per scegliere chi partirà per il tour ci saranno lo spirito d’avventura, la curiosità e la voglia di esplorazione e, naturalmente, il desiderio di condividere il viaggio di una vita con amici o familiari.

A proposito dell’itinerario

Se l’idea di partire insieme alle persone a voi più care per un viaggio indimenticabile vi fa sognare a occhi aperti, aspettate di conoscere le tappe di questo grandioso tour.

La partenza è prevista il 31 agosto da Londra. Si parte dall’iconica stazione dei treni di Paddington per andare alla scoperta della storica città di Bath e dormire in una dimora d’eccezione.

La seconda tappa, invece, condurrà i 6 amici a Saint-Georges-sur-Cher, in Francia, dove ci si potrà rilassare tra le bellezze di uno splendido castello fino al 6 settembre. Dopo di ché sarà la volta della Spagna: un suggestivo viaggio in treno vi condurrà a Sant Pere de Ribes dove potrete soggiornare in un maniero catalano secolare.

Le ultime due tappe vi porteranno in Italia, e più precisamente a Lucca dove potrete dormire in una magnifica villa costruita oltre 400 anni fa, e infine in Germania, a Behren-Lübchin, dove potrete soggiornare in un affascinante castello del XIX secolo.