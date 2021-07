Lucca, la città delle mura, delle torri, della musica ma anche dei comics e della street art

editato in: da

Sono stati i Romani a lasciare le tracce più evidenti del loro passaggio a Lucca, creando una città circondata dalle mura – ancora perfettamente intatte – e dando un impianto ortogonale alle strade, in cui ancora oggi sono ben riconoscibili il cardo, il decumano, il Foro, dove oggi si apre una delle piazze più importanti e suggestive della città, l’Anfiteatro, innalzato nella seconda metà del I secolo d.C. all’esterno della possente cinta muraria.

Lunga 4 chilometri, la “promenade” è il primo luogo dove recarsi quando si arriva a Lucca, magari noleggiando una bicicletta, per ammirare il profilo dall’alto della città, le torri e le cupole delle chiese che svettano tra i tetti di mattoni rossi fitti fitti.

Le mura non sono l’unico punto di osservazione della città e della piana di Lucca dall’alto. Si può godere di una “vista a volo d’uccello” anche da alcuni edifici verticali: torri di difesa, case torre, torri di palazzo e campanili.

Sono l’elegante torre di Palazzo Guinigi (230 gradini), inconfondibile con la sua corona di lecci in cima; la torre dell’orologio comunale, detta Torre delle Ore (207 gradini), che batte da secoli il “tempo di Lucca” e che ancora oggi funziona grazie a un meccanismo di precisione che risale al XVIII secol e la cui struttura è visibile all’interno della torre, e il possente campanile della Cattedrale di San Martino (217 gradini), coronato da merlature guelfe.

Lucca viene spesso considerata una città medievale, ma tutti i secoli e gli stili architettonici sono ben visibili e ancora oggi riserva qualche scorcio nuovo e inaspettato. Come i vicoli del centro storico dove le serrande dei negozi, una volta abbassate, rivelano coloratissimi murales ispirati alle arie di Puccini che nacque proprio a Lucca.

Lucca, infatti, può vantare una tradizione musicale che non ha eguali. Le piazze ospitano i monumenti dei grandi musicisti lucchesi, la casa natale di Giacomo Puccini è oggi un museo (ma c’è tutto un itinerario legato al grande compositore) e nelle sale del Palazzo Ducale risuonarono le note di Niccolò Paganini.

La musica a Lucca è un patrimonio che si tramanda da secoli e che è ancora molto presente nella vitta cittadina. Tutto l’anno, si tengono concerti nei teatri ma anche in luoghi insoliti come chiese sconsacrate e piazze, palazzi storici, chiostri di conventi e giardini. Nell’hotel più lussuoso della città, il Grand Universe Lucca, per gli ospiti che lo richiedono viene composta da un musicista un’aria personalizzata, che resterà sua e unica per tutta la vita.

Passeggiare tra stradine, piazze e vicoletti è come attraversare tutti i secoli. Basta girare un angolo e da una strada di epoca romana si entra in una piazza ottocentesca o passare da un vicolo medievale per poi ritrovarsi nel giardino di un palazzo del ‘600 o ancora salire su una torre rinascimentale per poi finire nell’orto botanico voluto dalla principessa Elisa Bonaparte nel 1814, sorella minore dell’imperatore Napoleone Bonaparte Baciocchi, prima di dovere abbandonare la città.

Musica, arte, architettura e anche fumetto. Lucca ospita il più grande evento italiano dedicato al mondo fantasy, Lucca Comics & Games che nel 2021 torna dal vivo (29 ottobre – 1° novembre). Il festival diffuso si espande in tutta la città, con eventi nella centralissima piazza Napoleone, su cui s’affacciamo alcuni degli edifici storici più belli, e oltre a Palazzo Ducale e agli storici spazi del Palazzetto dello Sport, anche nel Real Collegio e nell’area della Cavallerizza, mentre il mondo Japan occuperà gli spazi del Polo Fiere e l’area Music & Cosplay sarà ospitata nel complesso di San Francesco.