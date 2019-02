I cieli saranno presto solcati dall’aereo di Toy Story

editato in: da

“Verso l’infinito e oltre” è la celebre battuta di Buzz Lightyear, l’astronauta protagonista, assieme al cowboy Woody e agli altri personaggi-giocattolo, dei film di animazione Toy Story.

Oggi, con Buzz è possibile volare grazie a un originale mezzo di trasporto: il primo aereo a tema Toy Story al mondo, inaugurato a Shanghai proprio in occasione dell’uscita del nuovo film della saga Pixar, “Toy Story 4”. La trovata è chiaramente un’operazione di marketing e pubblicità ma l’effetto wow è garantito: infatti, tantissimi sono i ragazzi che sono cresciuti con le avventure di Buzz e Woody, e vedere un aeroplano customizzato in questo modo è un sogno che diventa realtà. Un sogno che fa tornare bambino anche il più cinico degli adulti.

L’esterno del mezzo è decorato con una silhouette di Buzz Lightyear pronto al decollo, mentre gli interni sembrano un vero e proprio parco a tema, dove neppure il più piccolo dei dettagli non è lasciato al caso e rappresenta personaggi, curiosità e scene del film in perfetto stile Pixar. Le hostess dell’aereo, con in testa le iconiche orecchie di Minnie Mouse, sono incaricate di accompagnare i visitatori nel mondo magico.

Perfino il menù del ristorante ad alta quota è personalizzato in tema cartoon, con un’ovvia prevalenza di piatti di patate in onore del personaggio “Mr. Potato” e pizza del celebre “Pizza Planet”, la pizzeria resa famosa dal film. Insomma, ogni dettaglio è un divertente omaggio al primo film d’animazione Pixar per invitare tutti i viaggiatori alla visione del film, adatto a grandi e piccini.

Il primo volo di questo particolare velivolo è avvenuto nell’aprile del 2018, e ha accompagnato i passeggeri da Pechino fino a Shanghai: un luogo non a caso, visto che vi è uno dei più importanti e grandi resort a tema Disney del mondo.

Peraltro,mquesta non è la prima operazione di marketing che coinvolge un mezzo di trasporto e un film di animazione in programmazione: è anzi il terzo esperimento della Disney China Eastern Airlines.

In Italia sarà possibile vedere il film il 20 giugno 2019 e le aspettative sono altissime. Abbiamo ancora tanto tempo da aspettare ma, nel metre, perché non viaggiare con la fantasia? Del resto, il mezzo di trasporto ce l’abbiamo già.