A bordo dell’Hogwarts Express diretto alla Pietra Filosofale

Per tutti gli appassionati della saga di Harry Potter, in Italia sta per partire un treno molto speciale. È l’Hogwarts Express e parte da Genova i prossimi sabato 6 e domenica 7 novembre.

Speciale perché, in occasione dell’autunno, il trenino sarà interamente dedicato al primo capitolo della saga, “Harry Potter e la Pietra Filosofale“, nella speciale edizione dei simboli autunnali. Complice soprattutto l’atmosfera unica di novembre, che rende i boschi dell’entroterra ligure uno spettacolo di colori.

La storica ferrovia

Il primo e unico trenino magico italiano è un gioiello che solo Genova può vantare: da ottobre 2019 viaggia sulla rotta storica Genova-Casella, una linea ferroviaria a scartamento metrico che collega il centro del Capoluogo ligure con l’entroterra, giungendo nel paese di Casella in alta Valle Scrivia. Il tracciato, molto amato dai turisti, è lungo poco più di 24 chilometri ed effettua un percorso totalmente montano attraverso le valli Bisagno, Polcevera e Scrivia. In autunno, percorrere questa tratta ferroviaria è un vero piacere per gli occhi.

A bordo dell’Hogwarts Express

Tutti gli appassionati della saga del maghetto più famoso del mondo possono rivivere l’emozione del viaggio verso Hogwarts allietati e interrogati dai professori della scuola più amata dai ragazzi, e non solo. Il percorso prevede aneddoti, prove di abilità, incantesimi pozioni e indovinelli adatti a un pubblico da 0 a 99 anni.

All’accoglienza, la mitica prof. Di Erbologia Pomona Sprite con la sua urlante mandragola, Severus Piton fermo a pagina 394, la cattivissima Bellatrix Lestrange (Sophie Lamour, ideatrice dell’iniziativa) e tutti gli altri protagonisti che abbiamo imparato a conoscere leggendo i libri e guardando i film su Harry Potter. il treno

Tutte le novità

Il viaggio a bordo dell’Hogwarts Express ligure ha in serbo tante novità: infatti, per volontà dello staff, si segue il calendario potteriano, proprio per immergersi ancora di più nell’atmosfera magica.

Non rimane che ripassare i manuali di magia e impugnare la bacchetta per vivere l’avventura a bordo dell’Hogwarts Express, il magico trenino di Genova.

Il “vero” Hogwarts Express

L’Hogwarts Express è un treno che ripercorre i luoghi raccontati dalla scrittrice J.K. Rowling nei romanzi su Harry Potter in Scozia. Lungo 135 km, il percorso dell’Hogwarts Express attraversa molti luoghi storici e suggestivi. Tra le fermate più note ai fan del maghetto, c’è il villaggio di Glenfinnan e proprio il viadotto di Glenfinnan sorretto da 21 archi rappresenta un momento cruciale per i potteriani perché è stato reso celebre dal film “Harry Potter e la camera dei segreti”. Nella pellicola, infatti, il Jacobite Steam Train è stato trasformato nell’espresso per Hogwarts e ripreso mentre attraversa proprio questo viadotto.

Info utili

Ogni carrozza del treno seguirà le norme anti Covid per cui il numero dei posti disponibili è limitato. Le prenotazioni devono essere effettuate solo ed esclusivamente su WhatsApp al seguente numero 3404910024. L’appuntamento per chi sarà prenotato sarà alla Stazione di Genova Manin alle ore 8.30 per lo smistamento e per la partenza prevista alle ore 9.00. L’arrivo a Casella è previsto per le 10.03 e il rientro in treno è alle 10.28, con arrivo a Genova alle 11.31.

Il biglietto intero costa 20 euro, ridotto 10 euro (dai 4 ai 6 anni) mentre è gratuito per i bimbi fino ai 3 anni di età. Comprende l’animazione, una foto ricordo e una “dolce sorpresa”. Il biglietto vale solo un giorno.