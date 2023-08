3 laghi, 2 Paesi e un unico biglietto: l’iniziativa

Parliamo perciò di un’opportunità da cogliere al volo perché consente di viaggiare in battello sui laghi Maggiore, di Como e di Lugano, tre preziosi tesori che sono uno più bello dell’altro. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per acquistare questo titolo di viaggio.

L'iniziativa

Questa interessante opportunità è stata realizzata nell'ambito della collaborazione italo-svizzera del Consorzio dei Laghi – Swiss Italian Navigation Group, che vede coinvolte GGNL – Gestione Governativa Navigazione Laghi e SNL – Società Navigazione del Lago di Lugano.

Chiamata "Carta 3 laghi", permette di navigare tra Italia e Svizzera alla scoperta della Regione dei Laghi, il tutto con un unico biglietto a prezzo speciale.

Concedersi un'esperienza come questo vuol dire regalarsi una giornata pregna di bellissimi panorami e di splendide località. Vi basti pensare che si possono raggiungere oltre 110 destinazioni differenti tra borghi pittoreschi, luoghi ricchi di storia e di arte.

Informazioni utili

Tale titolo di viaggio è stato pensato per far conoscere il territorio dei tre laghi sia ai turisti che ai cittadini. Con un solo biglietto è quindi possibile navigare per oltre 400 chilometri quadrati tra Italia e Svizzera. Il ticket è attualmente acquistabile solo ed esclusivamente presso tutte le biglietterie di terra di Navigazione Laghi Maggiore e di Como e presso le biglietterie di terra di SNL del Lago di Lugano e del bacino svizzero del Lago Maggiore.

Attiva dall'1 agosto, è una promozione che rimarrà valida per tutta l’estate e oltre: esattamente fino all’8 ottobre di quest'anno. Grazie ad essa, quindi, si potranno esplorare i tre i laghi serviti dal servizio di Navigazione Laghi e da Società Navigazione Lago di Lugano.

È importante sapere che il biglietto è utilizzabile una volta sola per ogni lago e che ha una validità di una giornata intera. Ma la buona notizia è che è anche possibile visitare i tre laghi in giornate diverse, purché lo si faccia dell'1 agosto all’8 ottobre 2023.

Infine, trattandosi di un biglietto di libera circolazione, sono comprese quasi tutte le tratte.

Prezzi e cos'altro sapere

La "Carta 3 laghi" è in promozione ed ha un costo di 84,00 euro per gli adulti e di 42,00 euro per ragazzi che hanno dai 6 agli 11 anni. Un'opportunità molto interessante, ma che non prevede nel bacino svizzero del Lago Maggiore le corse di SNL dalla numero 101 alla numero 126 e sul Lago di Lugano le corse dalla numero 70 alla numero 79.

Per quanto riguarda il Lago di Como, è consentito l’utilizzo delle corse rapide ma solo a seguito di una verifica della disponibilità dei posti e l’acquisto del supplemento presso la biglietteria di terra.

Grazie alla nuova "Carta 3 Laghi” si potrà quindi viaggiare a bordo dei battelli per oltre 400 chilometri quadrati tra Italia e Svizzera, raggiungendo oltre 110 destinazioni.

Non resta che approfittare di questa interessante collaborazione per vivere un'estate diversa e all'insegna dell'eleganza e della bellezza, qualità che senza ombra di dubbio caratterizzano questi tre eccezionali laghi.