Meteo: tanta pioggia e forti nevicate in arrivo a marzo

Una forte perturbazione sta attraversando l’Italia. Pioggia, anche di forte intensità, neve sui rilievi alpini e appenninici e forti venti colpiranno le nostre Regioni. Il tutto accompagnato da un crollo sensibile delle temperature, reso ancora più percepibile a causa delle raffiche di vento.

Dapprima il maltempo si concentrerà al Nord-Ovest per poi espandersi anche al Centro-Sud. Sono attese nevicate sulle Alpi a partire dai 700 metri di altitudine, ma a tratti anche a quote più in basse in Piemonte, e sulle Alpi marittime e in Trentino Alto Adige.

Molta neve anche sull’Appennino, a quote più elevate a partire dai 1500 metri, dove ne scenderà anche un metro.

Almeno fino a metà settimana, gli effetti di questa depressione continueranno a farsi sentire, in particolar modo sulle Regioni di Nord-Est, su quelle adriatiche e le interne tirreniche fino alle isole maggiori. È attesa ancora neve lungo l’arco alpino

Poi, il Nord godrà di una breve tregua che però durerà solo poche ore. Infatti, già verso la fine della settimana una nuova perturbazione raggiungerà il settentrione per poi scivolare verso le regioni centro meridionali e, da venerdì, il fronte avanzerà verso le regioni centro-meridionali portando maltempo soprattutto sui versanti tirrenici, anche se qualche fenomeno riuscirà a raggiungere i versanti del medio adriatico.

E non migliorerà neppure nel weekend. Sabato l’instabilità sarà ancora protagonista tra l’alto versante adriatico, la Romagna, le zone adriatiche e tirreniche e sulle isole maggiori. Andrà, invece, gradualmente migliorando al Nord e sull’alto versante tirrenico.

Per domenica, Festa della donna, il tempo dovrebbe essere migliore, eccezion fatta per gli ultimi disturbi al Sud e per le nubi in arrivo che anticiperanno un’altra perturbazione proveniente da Ovest.