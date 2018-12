Meteo: ci sarà la neve a Natale? Le previsioni

editato in: da

L’proveniente dal Nord Africa tornerà ad aumentare su tutto il Mediterraneo.

Tuttavia, nuove perturbazioni in arrivo da Ovest cercheranno di raggiungere l’Italia. I loro effetti saranno notevolmente ridotti proprio dall’alta pressione in rimonta.

Il risultato è che si formeranno le nebbie sulle pianure del Nord, le piogge scenderanno lunghe le zone costiere del Sud Italia, mentre sui rilievi, sopra i mille metri, ci sarà la neve.

Le nevicate hanno già imbiancato tutto l’arco alpino e appenninico. Sono scesi fiocchi in Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e in Emilia.

La neve è arrivata alle porte di Milano, mentre Torino e Bologna hanno registrato qualche centimetro di neve anche in città.

Potrebbero esserci delle schiarite nel corso del weekend nelle ore centrali, ma nuvole e nebbie persisteranno su tutta la Penisola.

Il peggio deve arrivare la settimana prossima, in concomitanza con le festività natalizie, quando arriverà la neve anche a basse quote. Sarà un bianco Natale? Non è detto. E comunque, non dappertutto.

Infatti, è previsto l’arrivo di una corrente di aria gelida dal Nord Europa che farà scendere drasticamente le temperature, dapprima sulle regioni settentrionali e poi, tra Santo Stefano e Capodanno, fin giù nelle regioni meridionali.