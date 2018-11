Meteo: Giovedì con qualche pioggia solo al Nord

editato in: da

Parziale miglioramento del tempo oggi in Italia grazie all’allontanamento dell’ultima perturbazione, anche se umide correnti meridionali non faranno mancare qualche piovasco sulle regioni nord-occidentali. Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore in gran parte del Centrosud e Isole splenderà il sole, benché a tratti disturbato da temporanei annuvolamenti. Giornata piuttosto nuvolosa invece al Nord, e in particolare al Nordovest, con deboli piogge intermittenti che bagneranno valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia. Sulle Alpi Occidentali e Centrali cadrà anche qualche fiocco di neve, ma solo a quote piuttosto alte. La parziale tregua comunque non durerà molto, perché si sta già avvicinando una nuova perturbazione che domani, venerdì, renderà le piogge al Nordovest più insistenti e diffuse, mentre rovesci e isoalti temporali raggiungeranno anche Toscana, Lazio e, soprattutto, Sardegna. Le temperature invece oggi e domani rimarranno relativamente miti, al di sopra della norma.