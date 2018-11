Meteo: un martedì piovoso sul versante adriatico e al Sud

editato in: da

Il continuo via vai di perturbazioni oggi, martedì, porterà nuove piogge su molte regioni d’Italia, e in particolare al Sud e sul versante adriatico. Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore infatti pioverà su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna; piogge che potrebbero essere anche piuttosto violente, specie nel versante tirrenico, dove è molto probabile la formazione di diversi temporali. Ci sarà anche un pizzico di inverno, perché sull’Appennino Centrale cadrà un po’ di neve, sebbene solo a quote superiori ai 1000-1200 metri. A caratterizzare la giornata poi ci sarà pure il vento, che soffierà intenso su quasi tutti i nostri mari e in particolare attorno alla Sardegna, dove le raffiche di Maestrale sfioreranno i 100 km/h. Insomma, molte regioni dovranno ancora fare i conti con il maltempo, mentre le temperature caleranno in gran parte del Paese, ma di poco, e quindi oscilleranno tra valori nella norma o di poco al di sopra. Domani il tempo invece comincerà a migliorare, con il sole che tornerà a splendere su molte zone del Centronord, mentre al Sud le piogge residue saranno assai meno diffuse.