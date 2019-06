Meteo: fine settimana tra temporali al Nord e caldo intenso al Sud

editato in: da

Anche oggi l’alta pressione ci regalerà tempo soleggiato e caldo, ma all’orizzonte si prospetta un sensibile cambiamento del tempo.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, oggi splenderà il sole quasi dappertutto, con un po’ di temporali solo sulle zone alpine. Però si sta già avvicinando una perturbazione atlantica che, nel corso della notte, porterà acquazzoni e temporali su molte regioni del Nord.

Gli effetti di questa perturbazione si faranno sentire in modo più intenso e diffuso nella giornata di domani, sabato, quando scrosci di pioggia e temporali bagneranno tutte le regioni del Nord e più giù anche Toscana, Umbria e Marche. In diverse importanti città quindi torneremo ad aprire l’ombrello, con il brontolio dei temporali che si farà sentire pure a Milano, Venezia e Firenze. Anche le temperature, soprattutto a causa dei temporali, caleranno in gran parte del Centronord.

Al Sud invece sarà un bel sabato di sole, con temperature in crescita e caldo intenso soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia.

Comunque già domenica il sole tornerà a splendere in tutto il Paese, accompagnato da temperature in rialzo al Nord e caldo estivo in tutta Italia, con picchi che in Sicilia potrebbero anche sfiorare i 40 gradi.