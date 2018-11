Meteo: arriva l’anticiclone nordafricano che riporta il caldo

editato in: da

Il meteo continuerà a essere instabile per tutto il weekend in quasi tutte le regioni d’Italia.

Ci aspetta un fine settimana di tempo prevalentemente uggioso con qualche pioggia e temporali sulle isole maggiori.

Ci saranno nebbie dovute alla forte umidità in pianura, specie al Nord-Est, in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria. Da domenica si assisterà già a un miglioramento anche se la pioggerellina continuerà a caratterizzare il tempo nelle regioni settentrionali.

Secondo 3B Meteo, però, ci sarà anche spazio per il sole, specie sulle regioni del Centro Italia.

La tendenza dopo il weekend, però, è di una rimonta dell’alta pressione che caratterizzerà quasi tutta la prossima settimana.

Dopo due settimane di precipitazioni ininterrotte, infatti, ci sarà una tregua del maltempo. Ci saranno condizioni stabili e asciutte quasi ovunque, seppur con nebbie e nuvole basse al Nord.

Ma saranno soprattutto le temperature a schizzare inaspettatamente verso valori quasi primaverili.

La famosa Estate di San Martino (che cade l’11 novembre, ma che si protrarrà per diversi giorni), porterà la colonnina di mercurio a sfiorare i 22°C nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord i valori saranno leggermente inferiori.

In alta montagna si toccherà lo zero termico solo oltre i 3.000 metri. Si tratta decisamente di un caldo anomalo per la stagione.