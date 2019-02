Meteo: giornate relativamente miti e con poche piogge

editato in: da

La situazione meteo è tornata tranquilla, e tale rimarrà per un paio di giorni, oggi e domani, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione.

Come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, oggi in gran parte dell’Italia il sole dovrà spartire il cielo con le nuvole, ma in compenso questa nuvolosità si rivelerà nel complesso innocua, senza piogge o nevicate degne di nota.

Anche le temperature subiranno poche variazioni importanti e quindi la giornata sarà relativamente mite.

Domani qualche nuvola in più, anche la possibilità di poche deboli piogge tra Liguria e Toscana, ma sempre in un quadro meteorologico tranquillo, in cui in gran parte d’Italia si potrà lasciare a casa l’ombrello.

Le cose cominceranno a cambiare invece nella giornata di domenica, quando una nuova perturbazione riporterà la pioggia su molte regioni del Nord, con delle nevicate sulle zone alpine al di sopra dei 1000 metri.

Andrà un po’ meglio invece nel resto del Paese, dove le nuvole non porteranno piogge e lasceranno anche un po’ di spazio al sole.

Per il freddo invece bisognerà attendere ancora qualche giorno: secondo le proiezioni attuali infatti è probabile che intorno alla metà della prossima settimana delle correnti di aria gelida tornino a lambire la nostra Penisola, causando così un nuovo deciso calo delle temperature che coinvolgerà soprattutto le regioni adriatiche.