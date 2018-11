Meteo: martedì nuove piogge, prima al Nord, poi anche al Centrosud

editato in: da

Il maltempo non sembra proprio voler dare tregua all’Italia e una nuova perturbazione tra oggi e domani porterà altre piogge sulle nostre regioni, specie al Nord e nel versante tirrenico.

Secondo le previsioni dei meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore il tempo sarà infatti grigio e piovoso in gran parte del Nord, dove non si possono escludere localmente degli acquazzoni di forte intensità; piogge che sulle Alpi saranno accompagnate dalla neve, che però cadrà solo a quote elevate.

Al Centrosud le nuvole spartiranno il cielo con dei momenti soleggiati, e le piogge saranno poche, ma si tratterà di una tregua solo temporanea: alla fine del giorno infatti ci sarà un deciso peggioramento del tempo che riporterà rovesci e temporali su tutte le regioni del versante tirrenico.

In compenso, nonostante il maltempo, le temperature anche oggi rimarranno quasi dappertutto al di sopra delle medie stagionali.

Domani, mercoledì, la giornata inizierà ancora nel segno della pioggia, che si concentrerà soprattutto sul Nord e sul medio versante tirrenico, ma nella seconda parte del giorno i fenomeni andranno esaurendosi e schiarite diffuse riporteranno un po’ di sole in molte delle nostre regioni.