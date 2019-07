Vacanze a Los Angeles: ora puoi dormire nella villa di Rihanna

editato in: da

Siete in partenza per Los Angeles e volete che il vostro soggiorno sia davvero indimenticabile? Sono tante le opportunità per vivere una vacanza da sogno nella Città degli Angeli, ma oggi ce n’è una che farà immergere i fortunati che potranno coglierla nella vita scintillante di una delle stelle più brillanti dello showbiz mondiale: Rihanna.

Vi basteranno circa 31.000 euro per vivere nella dimora principesca di una vera star per un intero mese. Quella che secondo Forbes è la più ricca musicista del mondo, infatti, ha deciso di affittare la sua lussuosa villa hollywoodiana: una vera e propria reggia immersa nel verde, con spettacolare vista su Los Angeles.

La pop star originaria di Barbados, regina delle classifiche, ha deciso dallo scorso febbraio di trasferirsi a Londra, per seguire più da vicino il suo nuovo business, il marchio di abbigliamento di lusso Fenty. Non essendo ancora riuscita a vendere la sua casa da sogno, la star, che è conosciuta anche per essere un’ottima imprenditrice, ha deciso di affittarla, aprendo le porte del sogno hollywoodiano a chi se lo potrà permettere.

Gli ospiti potranno scegliere di dormire in una delle sei lussuose camere da letto, di rilassarsi e prendersi cura di sé in dieci bagni diversi, di godersi un’enorme sala da pranzo con tanto di pianoforte a coda o di divertirsi in un’attrezzatissima cucina. La villa di Rihanna è infatti un fabbricato di 700 metri quadrati di lusso e comodità che, in quasi tutte le stanze, vanta pavimenti in marmo e sfarzosi lampadari d’oro.

La pop star ha completato poi il suo “nido” con una capiente sala cinema, un vero must per le ville sulla collina di Hollywood. E, se sei camere da letto non bastassero, chi affitterà la dimora di Rihanna avrà a disposizione anche una guest house e un curatissimo giardino, che sarebbe corretto chiamare parco, in cui svettano magnifiche palme ad incorniciare un’enorme piscina a sfioro.

Per tenersi in forma durante le vacanze, oltre ad una rinfrescante nuotata sotto il sole californiano, i fortunati ospiti potranno dedicarsi al benessere del loro corpo sfruttando l’attrezzatissima palestra dove la popstar ha lavorato quotidianamente per anni, mantenendosi nella forma smagliante che tutti conosciamo.

In pochi potranno accedervi ma Rihanna, con la sua iniziativa, propone una vacanza davvero esclusiva e diversa a Los Angeles: una vera full immersion nella vita scintillante delle celebrities in California.