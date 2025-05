Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Cambiano le regole: il cortile della casa di Giulietta non è più gratuito

Verona è una delle città italiane più visitate, tanto dai turisti della Penisola quanto dagli stranieri. Ad attirare è soprattutto l’itinerario che omaggia Shakespeare, ripercorrendo alcuni monumenti legati alla tragedia Giulietta e Romeo. Uno dei luoghi cult è sicuramente il cortile della casa di Giulietta che, dopo anni di code e caos, prova a trovare una quadra per combattere selfie di corsa, calca e folle. Per poterlo visitare è stato trovato un accordo tra il Comune e la Soprintendenza per istituire un ticket a pagamento. Il biglietto, prenotabile online, darà modo di accedere al cortile limitando l’overtourism e rendendo l’esperienza piacevole per tutti.

Visitare il cortile della casa di Giulietta con un biglietto

Dopo decenni di attese e tentativi, è stato firmato un accordo tra il Comune e la Soprintendenza di Verona per rendere più accessibile il cortile della casa di Giulietta. Il luogo, tra i più visitati e all’interno dell’itinerario di Shakespeare a Verona, è un vero simbolo di amore e romanticismo, con l’iconica statua della protagonista presa d’assalto per i selfie.

Per poter accedere, dunque, sarà necessario acquistare un biglietto e prenotare in anticipo la visita. La decisione nasce dal bisogno di ridurre l’affollamento su via Cappello e garantire una visita più rilassata, immersiva e sicura. La nuova modalità punta a valorizzare l’esperienza, restituendo dignità e respiro a un luogo simbolico che merita tempo e silenzio, non solo flash e fretta.

Damiano Tommasi, sindaco di Verona, ha riportato al magazine Finestresullarte che “Grazie alla collaborazione dei proprietari, facendo rete, si è riusciti a condividere un percorso che è un risultato storico per la città e consentirà di mettere in sicurezza via Cappello. Con questo accordo si compie un primo passo concreto verso una valorizzazione condivisa del Cortile e della Casa di Giulietta, che migliorerà l’esperienza dei visitatori, rafforzerà la tutela del sito e darà finalmente attuazione a un’idea attesa da decenni”.

Come cambierà la visita al cortile della casa di Giulietta

Il biglietto sarà il passe-partout per accedere a un percorso rinnovato: si entrerà da Piazza Navona, attraversando alcuni ambienti del Teatro Nuovo, fino a giungere al celebre cortile; la proposta culturale è integrata e pensata per accogliere i viaggiatori da ogni parte del mondo, senza rinunciare alla magia.

Ma non è tutto. L’intesa prevede anche un concorso di idee per ridisegnare l’intera area, puntando su creatività, accessibilità e bellezza: una riqualificazione vera e propria, che mira a cancellare il degrado e restituire fascino e decoro al luogo in cui milioni di persone cercano ogni anno una scintilla di poesia.

Il romanticismo a Verona resta intatto, ma prende una forma nuova: dal balcone più famoso al mondo al cortile più fotografato, rendere un luogo così celebre esclusivo su prenotazione rafforzerà la sua popolarità.

La vicesindaca e assessora all’Edilizia Monumentale e ai Beni Culturali Barbara Bissoli ha dichiarato in un’intervista a Finestresullarte che “L’accordo di collaborazione con la Soprintendenza ABAP consente di fare un passo fondamentale verso la soluzione condivisa di una questione annosa. Soluzione che contempera efficacemente gli interessi pubblici e privati coinvolti nella doverosa valorizzazione del cortile della Casa di Giulietta e della Casa stessa, luogo della cultura più visitato di Verona dopo l’Arena, quasi una meta di pellegrinaggio laico ispirato alla eroina dell’amore per eccellenza”.