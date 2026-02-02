SiViaggia regala il magazine sfogliabile GATE numero 59

Magazine sfogliabile GATE 59 febbraio 2026

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, in versione digitale, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità.

A pagina 36 del numero 59 del mese di febbraio 2026 trovate il nostro nuovo articolo dedicato al Mar Rosso saudita, la nuova meta lusso con la più veloce crescita turistica al mondo degli ultimi anni. In questo momento viene considerata la destinazione mare più esclusiva in assoluto. Vi trascorrono le vacanze i calciatori che si sono trasferiti a giocare in Arabia Saudita, ci vanno celebrity e vip, ma, soprattutto, i più grandi archistar mondiali e i più grandi gruppi dell’hôtellerie hanno aperto il

resort più belli, di design ed esclusivi che esistano.

Inoltre, vi diamo anche alcune idee fuori rotta per trascorrere una giornata o un weekend: sul Trenino Verde delle Alpi, in una spa di ghiaccio – perfetta per San Valentino – oppure alla scoperta dele Città del Miele.

