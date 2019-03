Half Moon Bay Cay, le Bahamas riservate alle crociere Carnival

editato in: da

Acque turchesi incontaminate, spiagge di sabbia bianca e tantissime attività a disposizione: Half Moon Bay Cay è un’isola privata delle Bahamas riservata esclusivamente alle crociere Carnival.

L’isola, precedentemente conosciuta come Little San Salvador, fu acquistata da Holland America (linea sussidiaria di Carnival) nel 1996 per 6 milioni di dollari ed è grande 2400 acri. Una bellissima isola tropicale con un tratto di 2 miglia di sabbia bianca che curva verso l’esterno su ciascuna estremità, formando una sorta di mezza luna: è da qui che arriva il nome di Half Moon Bay Cay.

Half Moon Bay Cay è una delle 700 isole che compongono l’arcipelago delle Bahamas, si trova a circa 160 chilometri a sud-est di Nassau ed è inserita tra Cat Island e l’isola di Eleuthera. Non c’è abbastanza profondità attorno alle coste per attraccare, quindi per accedervi bisogna arrivarci solo tramite navi speciali.

Uno dei punti di forza dell’isola è la sua bellezza naturale: i suoi 2350 acri sono tutto un susseguirsi di territori da esplorare, e di percorsi naturalistici lungo suggestivi sentieri di sabbia. Per chi è più avventuroso ci sono numerose attività tra cui è possibile scegliere: equitazione, snorkeling, traversate in kayak, avventure in moto d’acqua, giri in barca o in eco-bike.

Ovviamente l’Half Moon Bay Cay pensa anche a chi sceglie di visitare l’isola per puro relax: a disposizione ci sono professionisti che possono occuparsi dei clienti con massaggi in cabine climatizzati, mentre i più piccoli giocano nel parco acquatico con un’area divertimenti a tema. Tra i luoghi più interessanti da visitare c’è – infine – il “Captain Morgan’s Bar”, un bar costruito all’interno di una nave pirata.

Carnival è una linea di crociere che offre una varietà di escursioni a terra, che permettono ai visitatori di godersi pienamente il ​​tempo trascorso a Half Moon Cay e portare a casa esperienze memorabili. Tra le attività previste c’è anche la possibilità di sposarsi o rinnovare i voti presso la chiesa bianca in stile americano presente sull’isola. E, se si volesse portare a casa un ricordo, è possibile acquistare gioielli ornamentali oceanici di produzione locale al mercato oppure bellissimi francobolli e cartoline delle Bahamas presso il piccolo ufficio postale costruito appositamente per i turisti.

Per gli appassionati di birdwatching, inoltre, l’isola ospita almeno 47 diverse specie di uccelli mentre per chi ama le immersioni Half Moon Cay è famosa per le razze stingray. Un’area chiamata Stingray Cove presenta un’ampia varietà di animali marini, mentre con lo snorkeling è possibile esplorare le meravigliose barriere coralline presenti.

Carnival offre anche la possibilità di affittare una “cabana”, una villa sulla spiaggia o un’oasi privata per divertirsi in modalità VIP. Queste strutture non solo forniscono ombra dal sole, ma prevedono servizi esclusivi che rendono ancora più piacevole la giornata a Half Moon Cay.

C’è la possibilità di avere un maggiordomo a propria disposizione, un servizio massaggi, aria condizionata, vasche idromassaggio, docce e spogliatoi, ampi balconi con una bella vista sull’oceano e sulla spiaggia e una completa attrezzatura subacquea. I prezzi per una cabana partono da 280 dollari, per una villa sulla spiaggia ci vogliono 500 dollari, mentre l’oasi privata ne costa 1500. Ci sono solo 15 cabanas sull’isola che ospitano 4 persone ciascuno, 5 ville sulla spiaggia a due piani e un’oasi privata capace di accogliere 11 persone.

Un vero e proprio lusso, nel cuore del paradiso.