Alle Bahamas, la crociera è a ritmo di musica

È una crociera decisamente insolita, quella che il prossimo giugno salperà alla volta delle Bahamas. Una crociera pensata per chi ama la musica hip-hop.

La speciale “Days of Summer Cruise” partirà dal porto di Miami il 28 giugno 2019, e navigherà verso Half Moon Bay Cay e verso Nassau, alle Bahamas. A bordo della Carnival Victory, gli ospiti viaggeranno per quattro giorni e tre notti al ritmo di musica, con ospiti davvero d’eccezione: DJ Khaled, Cardi B, Post Malone.

Ovviamente, i servizi saranno quelli d’una crociera a cinque stelle: dal centro benessere di fama mondiale al casinò, dai ristoranti aperti 24 ore su 24 ai drink serviti tutto il giorno nei sei bar a bordo della nave (compresi un tequila bar e un locale in cui ci si potrà spillare la propria birra), annoiarsi sarà impossibile.

Perché – anche se ciò che davvero rende unica nel suo genere questa crociera ideata dalla Carnival sono le performance dei suoi ospiti famosi (la scaletta delle esibizioni deve ancora essere annunciata) – sono tutti i servizi a bordo ad essere esclusivi: ci saranno degustazioni di vini e di Martini, campi da minigolf, gare di mixologia, una pista da jogging, film proiettati a bordo vasca, scivoli per immergersi in acqua e numerose piscine.

Riservata agli adulti, la crociera avrà un prezzo di partenza di 1250 dollari a persona in una cabina per (circa 1400 euro), fino ai 3500 dollari della suite (poco meno di 4000 euro). A bordo saranno ammessi solo gli over 18, ma i giovani tra i 18 e i 21 anni dovranno viaggiare accompagnati da una persona con più di 25 anni.

Le prenotazioni sono già aperte sul sito dedicato, e le aspettative sono elevate: non capita certo tutti i giorni di potersi imbarcare su di una nave con celebrities del livello di Cardi B. Soprattutto quando si è circondati dal lusso di una nave da crociera tra le più incredibili, con le sue infinite possibilità di divertimento, i bar in stile disco, tante opportunità di praticare sport e centri in cui sottoporsi a trattamenti di bellezza d’altissimo livello.

Per un’esperienza che da dimenticare sarà impossibile.