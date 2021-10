La crociera che attraversa tutto il mondo, un sogno vero

Un sogno che si avvera, ma sfortunatamente non accessibile a tutte le tasche, è la crociera di Royal Caribbean. Una traversata lunga ben nove mesi e in oltre 150 destinazioni in tutto il mondo.

Il suo nome è Ultimate World Cruise e vanta una durata record di 274 giorni. Il porto di partenza è Miami per ritornare nove mesi dopo nella stessa città della Florida. Si tratta della “crociera definitiva” organizzata da Royal Caribbean che navigherà nei mari del nostro pianeta da dicembre 2023 a settembre 2024.

La mega imbarcazione scelta che sta per infrangere ogni record è la Serenade of the Seas, che a bordo può ospitare ben 2.500 passeggeri.

Le tappe della crociera più lunga del mondo

Saranno 4 le macro tappe dell’Ultimate World Cruise. Durante la prima, che partirà il 10 dicembre 2023, i fortunati passeggeri visiteranno gli Stati Uniti, il Messico e tutto il Sud America. L’arrivo è previsto a Los Angeles da dove partirà una seconda spedizione alla volta delle bellezze del Pacifico e dell’Asia. Fino a Dubai, la meta attualmente migliore per chi volesse fare un viaggio in famiglia.

Subito dopo i vacanzieri toccheranno i tesori del Medio Oriente e le meraviglie del Mediterraneo, da Dubai a Barcellona. Non mancherà, di certo, l’Italia. Sarà in questa fase del viaggio, infatti, che la mega-nave approderà a Napoli. Le altre città italiane interessate dalla crociera saranno Roma, Bari, Trieste, Venezia, Firenze, Portofino e Catania. L’ultima macro tappa sarà, invece, dedicata alle capitali della cultura, con mete in quasi tutta Europa. Prima del ritorno a Miami, 274 giorni dopo, il 10 settembre 2024.

Di queste, 57 sono le destinazioni nuove per la compagnia ed esclusive per la crociera stessa (su un totale di 150). Tra le mete più importanti, oltre, a quelle che vi abbiamo precedentemente illustrato, ci sono anche Casablanca, in Marocco, Qaqortoq, in Groenlandia, e Shimizu, la porta del Monte Fuji in Giappone. Ma non solo, grazie alla crociera più lunga del mondo i passeggeri visiteranno anche Machu Picchu in Perù e il Taj Mahal in India.

I costi dell’Ultimate World Cruise

Come detto in precedenza, non sarà economico affrontare questo viaggio in giro per il mondo. I prezzi dei biglietti vanno da un minimo di 61 mila dollari a persona, pari all’incirca a 52 mila euro. Un soggiorno in una junior suite a bordo della nave viene circa 96.000 euro a persona. Tuttavia, è giusto sapere che i passeggeri possono ottenere uno sconto del 10% pagando per intero entro il 6 gennaio 2023.

Un costo decisamente da capogiro, ma che conferma quanto organizzato e dichiarato dalla compagnia di navigazione: “la crociera più lunga e completa al mondo. La nave, che partirà da Miami, toccherà più di 150 destinazioni in 65 paesi, in tutti e sette i continenti”.

Come è fatta Serenade of the Seas

Serenade of the Seas è davvero una nave immensa. Basti pensare che conta 13 ponti e che include un campo da minigolf, una sala giochi, una parete per l’arrampicata su roccia, una piscina, un teatro e una spa. L’imbarcazione può ospitare quasi 2.500 passeggeri e più di 800 membri dell’equipaggio.

Insomma, il costo non è di certo alla portata di tutti, ma una crociera intorno al mondo e a bordo di una nave del genere deve essere davvero una delle esperienze più belle da fare nella vita.