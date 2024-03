Dove è stato girato il video di “Sempre/Jamais” con Mahmood e Angèle

Fonte: @Guido Samuel Frieri Dove è stato il girato il di video Mahmood e Angèle "Sempre/Jamais"

Duetto d’eccezione per Mahmood e la cantante belga Angèle il cui videoclip di “Sempre/Jamais”, uno dei brani contenuti nel terzo album dell’artista, “Nei letti degli altri”, di cui fa parte anche “Tuta gold”, presentata al Festival di Sanremo 2024, dove si è posizionata al sesto posto nella classifica finale, è stato girato in una location d’eccezione.

Le scene del video sono ambientate in uno degli alberghi più belli e lussuosi di Genova, il Bristol Palace. Scelto come set per le sue atmosfere senza tempo, che si adattano perfettamente a questo progetto che vede lui in stile James Bond e lei in una versione di Eva Kant, tuta sexy coperta soltanto da un trench stretto in vita.

Il set del videoclip di “Sempre/Jamais”

Il palazzo di inizio Novecento evoca l’immaginario glamour tipico delle pellicole ispirate al personaggio di Ian Fleming, 007, l’agente al servizio segreto di Sua Maestà.

Fonte: @Guido Samuel Frieri

Anche senza sapere dove si trova, basta una scena girata sul tetto dell’albergo, dove le riprese dal drone hanno permesso alla produzione di allargare il racconto visivo all’intera città ripresa dall’alto, per comprendere che ci troviamo a Genova.

Il video spazia dalla elegantissima camera da letto, una suite arredata con mobili d’epoca, boiserie, pareti di stoffa abbellite da antichi dipinti, abat-jour e sculture preziose, all’ampio e iconico scalone di marmo in stile Liberty che è il simbolo di questa struttura cinque stelle (e che pare abbia inspirato addirittura Alfred Hitchcock per immaginare la spirale che fa da leit-motiv al film “Vertigo”), che li conduce fino al garage, anch’esso dell’hotel, da dove la coppia monta a bordo di un bolide per raggiungere il mare e, da lì, salire su un peschereccio.

Prodotto da Borotalco.tv e realizzato dal regista Attilio Cusani con il direttore della fotografia Andrea Dutto, il video accompagna l’intreccio delle voci di Mahmood e di Angèle di “Sempre/Jamais”, che alternano l’italiano al francese.