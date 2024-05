Le location della fiction tv “Marconi”

Fonte: Getty Images | Ansa Le location della miniserie tv "Marconi"

Debutta in tv una nuova miniserie in due puntate dedicata a quello che è forse uno dei più geniali inventori italiani: si intitola “Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo”, ed è l’avventurosa storia di colui che ha ideato il radiotelegrafo, consentendo lo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate per la comunicazione senza fili. Guglielmo Marconi è stato un personaggio storico di grandissimo rilievo, e nella fiction possiamo ripercorrere i luoghi in cui il suo genio si è rivelato. Scopriamo quali sono le location dove sono state girate le riprese.

“Marconi”: tutto sulla fiction

In onda lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024 su Rai1, la miniserie in due puntate intitolata “Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo” arriva giusto in tempo per celebrare il 150 anniversario dalla nascita del grande inventore italiano, le cui scoperte gli valsero la vittoria del Premio Nobel per la Fisica. La sceneggiatura, scritta da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini, vuole dare nuovo lustro alle storiche vicende di Guglielmo Marconi, sino ad arrivare alle sue grandi intuizioni che gli permisero di scoprire la radio e le comunicazioni wireless, grazie ad un pensiero innovativo e moderno che l’ha sempre contraddistinto.

Il cast è d’eccezione: troviamo Stefano Accorsi nei panni di Guglielmo Marconi, in una performance straordinaria sotto la regia di Lucio Pellegrini. Accanto al grande attore italiano, spiccano volti noti come Ludovica Martino, Niccolò Senni e Matteo Sintucci. C’è anche Fortunato Cerlino, che interpreta Benito Mussolini in un’Italia appartenente ad un periodo storico che è ben lontano da quello che oggi possiamo anche solo immaginare. E ora non ci resta che scoprire quali sono le location più belle, spesso tratte dalla vita reale di Marconi, dove sono state girate le riprese della fiction.

Le location di “Marconi”

Per rendere ancora più autentica la ricostruzione storica della vita e del genio di Guglielmo Marconi, la produzione ha deciso di utilizzare il più possibile i luoghi reali in cui l’inventore ha vissuto e lavorato, girando le riprese tra l’Emilia Romagna e il Lazio. Troviamo così Villa Griffone, la splendida residenza di famiglia situata a Sasso Marconi (in prov. di Bologna), e più precisamente sulla Collina dei Celestini. È qui che Guglielmo ha trascorso la sua infanzia e gran parte della sua vita: le mura di questa storica dimora hanno visto le sue prime sperimentazioni e, nel 1895, la prima trasmissione senza fili che avrebbe rivoluzionato il mondo.

Un’altra location speciale è Palazzo Venezia, una delle più suggestive architetture di Roma: è stata la sede del quartier generale di Benito Mussolini a partire dal 1929, nonché delle riunioni del Gran consiglio del fascismo. In occasione della lavorazione per la miniserie tv, sono state aperte le porte della meravigliosa Sala del Mappamondo, che rimane altrimenti chiusa – ad eccezione di qualche raro evento speciale. Sempre legata alla figura di Mussolini è Villa Torlonia, anch’essa nella capitale: è stata la residenza del dittatore, oggi sede di un museo e di un rigoglioso parco pubblico.

Villa Mondragone, sempre nel cuore di Roma, è invece la location in cui Guglielmo Marconi ha compiuto alcuni dei suoi più importanti esperimenti, nel tentativo di perfezionare la sua comunicazione senza fili. Infine, alcune scene sono state realizzate presso il Museo Storico della Comunicazione, che ospita numerosi cimeli riguardanti la storia della posta italiana – tra cui molti dedicati a Marconi. È stata invece ricostruita in studio l’ambientazione del Panfilo Elettra, la casa-laboratorio dell’inventore che ormai non esiste più.