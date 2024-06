“Emily in Paris 4”, dove è stata girata la nuova stagione della serie Netflix

Fonte: Netflix "Emily in Paris 4", le nuove location

Dal 15 agosto torna una delle serie televisive più amate, “Emily in Paris”. La quarta stagione andrà in onda su Netflix il 15 agosto quando sarà trasmessa la parte 1 episodi 1-5, mentre per la parte 2 (episodi 6-10) bisognerà attendere fino al 12 di settembre.

Trama di “Emily in Paris 4”

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily Cooper (l’attrice Lily Collins, figlia di Phil Collins), la giovane americana che si è trasferita a Parigi per un’opportunità di lavoro inaspettata, si trova a dover combattere coi propri sentimenti nei confronti di due ragazzi. Uno dei due, Gabriel, però, aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. Nell’agenzia dove lavora, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del proprio matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy, la prima persona con cui Emily ha fatto amicizia a Parigi, e gli altri si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.

I luoghi di Emily a Parigi

Nella serie Tv Netflix sono tantissimi gli scorci di Parigi con i quali la protagonista Emily fa sognare i suoi follower. E il merito del successo televisivo viene molto probabilmente anche dalla bellezza dei luoghi. del resto, Parigi è dietro l’angolo ed è una città dove capita spesso di andare per un motivo o per un altro, pertanto molti dei luoghi visti in questi anni in Tv sono divenuti mete turistiche di grande successo. Anche quelli più impensabili. A Parigi, tra lavoro, nuove amicizie e grandi amori, Emily scopre, infatti, una città meravigliosa e diventa famosa nel mondo della moda grazie al suo profilo Instagram. E con i suoi post anche i luoghi parigini.

L’appartamento dove vive Emily si trova a place de l’Estrapade, nel V arrondissement, sulla rive gauche, nel Quartiere latino e in questa zona si trova anche il ristorante di Gabriel, il suo vicino di casa. Dalla finestra la giovane mostra il panorama della città, con i suoi tetti e le chambre de bonne che ormai sono iconici di Parigi. “Mi sento Nicole Kidman in Moulin Rouge” è la prima frase che ha pronunciato Emily quando ha aperto per la prima volta la finestra del suo appartamento parigino.

Se l’agenzia in cui lavora Emily non esiste nella realtà, esiste comunque il palazzo che la ospita e che si trova in place de Valois, a due passi dalla Comédie-Française e dal Louvre.

Tutte le mattine, Emily va a fare jogging in uno dei parchi più famosi di Parigi: Jardin du Luxembourg, il meraviglioso giardino pubblico, tra i più grandi di Parigi, inaugurato a inizio Seicento da Maria de’ Medici. Un altro giardino che ha un ruolo fondamentale nella serie è il giardino del Palais Royal, dove Emily si rifugia in pausa pranzo e dove incontra Mindy.

Le location inedite di “Emily in Paris”

“Emily in Paris” fa anche scoprire alcuni scorci poco turistici della Capitale francese. Uno di questi è il Canal Saint-Martin, dove Emily passeggia una sera in compagnia di Thomas, Gabriel e Camille. Si tratta di un canale artificiale che collega il bacino della Villette e la Senna attraversando il X e XI arrondissement. Dal 1993, è iscritto nella lista dei monumenti storici e, dopo la riqualificazione dei primi anni 2000, è diventato un luogo d’incontro dove passeggiare, andare in bicicletta o dove sedersi ai tavoli di caffè e ristoranti.

Poco conosciuta alla maggior parte dei turisti che visitano Parigi, ma di enorme importanza storica, è la Maison Rose. Negli anni, è stata la casa di tantissimi personaggi, da Picasso a Modigliani, da Edith Piaf a Charles Aznavour, da Jacques Brel ad Albert Camus. La Maison Rose è stata costruita nel 1850 in quello che allora era il villaggio di Montmartre, tra case di campagne e mulini. Il colore rosa è dovuto a Laure Gargallo, modella di Picasso e amica di tanti pittori e artisti. E così, questo piccolo edificio rosa è diventato fonte di ispirazione per pittori e artisti e su Instagram è tra i soggetti più postati.

Dalla Maison Rose parte rue de l’Abreuvoir, una delle strade più belle di Parigi, che a metà dell’Ottocento conduceva all’antico abbeveratoio di Montmartre. Oggi, alla fine della via si trova place Dalida dedicata alla grande cantante di origine italiana e naturalizzata francese. Rue de l’Abreuvoir è anche soprannominata la “ruelle qui va au bout”, la strada che porta alla fine. Chi ha visto la serie capirà anche il legame tra questa via ed Emily.

Emily visita uno dei musei più insoliti di Parigi. Si tratta del Musée des Arts Forains interamente dedicato alle giostre, al carnevale e alle fiere della Belle Epoque, dove i visitatori possono tornare bambini e respirare l’atmosfera di festa del XIX secolo. Il museo, aperto dal 1996, è unico nel suo genere e i visitatori possono salire sulle giostre e giocare con i pezzi della collezione.

Emily va anche a visitare un altro museo davvero originale, l’Atelier des Lumières, il primo centro di arte digitale di Parigi, un enorme spazio ricavato dalla riqualificazione di una fabbrica. Qui si può camminare tra i girasoli di Van Gogh, sentirsi uno dei commensali del dipinto “Le déjeuner des canotiers” di Pierre-Auguste Renoir, ammirare le ninfee di Claude Monet, confondersi con gli spettatori del “Bal du Moulin de la Galette” di Renoir.

Infine, un altro museo insolito da visitare a Parigi è la Monnaie de Paris, la zecca nazionale. Questo edificio è protagonista di un intero episodio della serie “Emily in Paris”: è qui che si svolge la sfilata di Pierre Cadeau durante la Fashion Week di Parigi. Esiste sin dal 1775, ma solo nel 2017 ha aperto le porte ai visitatori. Ma pochi, ancora oggi, ne conoscono l’esistenza.

Emily e le vacanze romane in “Emily in Paris 4”

Nella quarta stagione, Emily parte per le vacanze e viene nientemeno che in Italia. Si Instagram si sono viste immagini dell’attrice davanti al Colosseo. Inoltre, la stessa Collins aveva scritto “Mentre il cuore di Emily resterà per sempre fedele a Parigi, la vita la porterà un’inaspettata svolta nella prossima stagione. Non sorprendetevi di trovarla in una vacanza romana”. delle reali location di Roma che vedremo nella quarta stagione non si sa ancora nulla, ma girano voci su un flirt di Emily nella Capitale. Da quanto apparso sui social, l’amore italiano della giovane americana dovrebbe essere interpretato dall’attore Eugenio Franceschini, già visto in “Màkari“, “I Medici” e in molte altre serie Tv e film.