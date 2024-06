Le location dove è stata ambientata la serie Tv “Belgravia – The Next Chapter”

"Belgravia - The Next Chapter" è una serie Tv disponibile su Sky che racconta una storia altamente interessante: le straordinarie location in cui è stata girata

Fonte: iStock/Ufficio Stampa Sky Il Castello di Edimburgo per la nuova serie Tv Sky

In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW è disponibile “Belgravia – The Next Chapter“, una serie TV che racconta di un mondo pieno di balli sfarzosi, di abiti eleganti, palazzi maestosi, ma anche di rigide regole imposte dall’alta società. Ecco le magnifiche location in cui è stata girata.

Trama e info utili

“Belgravia – The Next Chapter” riprende la narrazione degli avvenimenti del lussuoso district londinese trent’anni dopo le vicende dello show originale, Belgravia, tratto dall’omonimo romanzo di Sir Julian Fellowes, creatore anche di “Downton Abbey” e “The Gilded Age”.

La serie, con protagonisti Ben Wainwright e Harriet Slater, racconta dell’affascinante terzo Lord Trenchard, Frederick (Ben Wainwright), che incontra l’ammaliante Clara Dunn (Harriet Slater), appena arrivata a Londra con grandi progetti. L’amore tra loro due scatta quasi subito, un sentimento autentico che però nasconde alcuni segreti: il Lord porta con sé ricordi e rancori risalenti alla sua infanzia, dovuti ad anni di abbandono emotivo e di risentimento da parte del padre, che ha favorito il figlio minore, James (Toby Regbo).

Frederick trova conforto nel lavoro mentre Clara inizia a farsi strada nella società, ma il passato e questioni misteriose e irrisolte sembrano voler tornare a galla e dare adito a uno scandalo che potrebbe separarli.

La serie, in otto puntate, è creata e scritta da Helen Edmundson, e prodotta da Carnival Films. Helen Edmundson e Julian Fellowes sono i produttori esecutivi insieme a Gareth Neame, Nigel Marchant e Joanna Strevens. I registi sono John Alexander, Paul Wilmshurst e Marisol Adle.

Le location più belle

Le riprese di “Belgravia – The Next Chapter” sono iniziate a febbraio del 2023 e tra le meravigliose location spicca, senza ombra di dubbio, Londra. La Capitale del Regno Unito è da sempre una meta imperdibile per i viaggiatori di tutto il mondo, che vengono qui per conoscerne la storia, cultura, spazi verdi e molto altro ancora.

Tante le cose da ammirare in questa città, come i mercati vintage di Portobello Road o Camden, ma anche alcuni dei musei e delle gallerie più importanti del mondo, per poi rilassarsi in uno dei parchi reali della città o nei “polmoni verdi” di Hampstead Health o Greenwich.

Tra le location di questa nuova serie Tv targata Sky ci sono anche le Home Counties, ovvero le contee inglesi che circondano, senza necessariamente essere direttamente confinanti, la Grande Londra. Le contee generalmente incluse in tale definizione sono il Berkshire, il Buckinghamshire, l’Essex, l’Hertfordshire, il Surrey e il Sussex. Esistono anche altre contee, benché più distanti da Londra, come il Bedfordshire, il Cambridgeshire, l’Hampshire e l’Oxfordshire.

Infine, un’altra magnifica città del Regno Unito: Edimburgo, che si fa spazio in tutta la sua bellezza sulla costa orientale della Scozia. Una località che riesce a far innamorare praticamente tutti, grazie alla sua anima romantica e dark che si percepisce tra i suoi vicoli e monumenti storici di incredibile bellezza e valore storico.

Nonostante il suo magnifico aspetto medievale, la capitale scozzese è una città lungimirante e che allo stesso tempo sfoggia anche un lato cupo, dato dalle atmosfere gotiche che si possono coprire visitando i cunicoli seicenteschi sotterranei e i tanti altri luoghi legati a storie di fantasmi, misteri e leggende.