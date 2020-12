“The Umbrella Academy”: le location della serie con Ellen Page

editato in: da

Un eccentrico gruppo di supereroi, dai poteri davvero molto particolari, adottati sin da piccoli e cresciuti in un’accademia speciale per essere pronti a salvare il mondo da qualsiasi minaccia. A grandi linee ruota sulle avventure di questa famiglia sui generis “The Umbrella Academy”, una delle serie più apprezzate create da Netflix, dove compare anche il talentuoso attore e produttore Ellen Page, che recentemente ha modificato il suo nome in Elliot.

Nel cast ci sono anche Tom Hopper (già visto in “Game of Thrones”), Robert Sheehan (che ha recitato in “Misfits”), Emmy Raver-Lampman, David Castañeda (già visto in “Sicario 2”) e Aidan Gallagher. E anche se questa è una storia fantascientifica basata sulla graphic novel di Gerard Way (cantante della rock band “My Chemical Romance”) e illustrata da Gabriel Bá, sul piccolo schermo si possono scoprire delle location reali tra cui Toronto e Hamilton, in Canada. Entrambe le città canadesi, infatti, fanno da sfondo alle prime due stagioni della serie tv più amata degli ultimi tempi per cui è stata rinnovata anche una terza stagione.

Nello show, inoltre, sono apparsi il campus dell’Università di Toronto, Ontario che confina con gli Stati Uniti e i Grandi Laghi, nelle campagne vicine, nelle prime periferie e di nuovo Toronto nella storica location di Massey Hall, oggi sede di grandi concerti.

Nella seconda stagione le location si ampliano. Senza svelare nulla a chi non ha ancora avuto modo di vedere la serie completa di “The Umbrella Academy” possiamo dire che la famiglia si troverà a combattere anche fuori dal Canada. In particolare, si potrà riconoscere la città Dallas, in Texas, con la sua Dealey Plaza (dove fu assassinato il presidente John Kennedy). Le vicende, inoltre, scorreranno veloci di nuovo in Canada e in molte vie della città come Ottawa St N e Britannia Ave a Hamilton.

Alcune battaglie avranno da sfondo lo skyline di Dallas, anche se questa location, in realtà, è stata aggiunta digitalmente dai tecnici della fotografia.

C’è un altro luogo meraviglioso che, infine, appare nella fiction: il Parkwood Estate a Oshawa, nell’Ontario, sempre in Canada. Una sontuosa e immensa villa neoclassica costruito nel 1916 da Samuel McLaughlin, fondatore di quella che oggi è nota come General Motors del Canada. Un maniero immenso, con giardini all’italiana e bellissime fontane.