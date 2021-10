Le nuove location di “I bastardi di Pizzofalcone 3”

Divenuto popolare grazie a una fortunata serie di romanzi scritta da Maurizio de Giovanni e soprattutto a una fiction altrettanto seguita, “I bastardi di Pizzofalcone”, giunta alla terza (ma non l’ultima) stagione, Pizzofalcone è uno storico quartiere di Napoli.

È qui che vengono risolti i casi dell’ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, anche grazie alla collaborazione con il pubblico ministero Laura Piras (Carolina Crescentini) e agli altri “bastardi”, tra cui Luigi Palma (Massimiliano Gallo, Ottavia Calabrese (Tosca D’Aquino) e Alessandra Di Nardo (Simona Tabasco).

Pizzofalcone è un quartiere residenziale di Napoli e si trova su una collina anche chiamata Monte di Dio e fa parte del quartiere di San Ferdinando. È qui che, nel VIII secolo a.C., nacque Parthenope, il primo insediamento urbano della città che poi sarebbe diventata Napoli e che comprendeva anche l’isolotto di Megaride, dove si trova il Castel dell’Ovo. Fu Carlo I d’Angiò a dare il nome di Pizzofalcone alla zona, poiché fece costruire sulla collina una falconeria per la real caccia di falconi.

Se nelle prime due serie di “I bastardi di Pizzofalcone” si sono potute ammirare le bellezze di questo storico quartiere, nella terza stagione i toni si sono scuriti e si scopre l’aspetto più “noir” della zona napoletana o “bellezza e inferno”, come la descrive l’ispettore Lojacono.

Il commissariato dove lavorano i “bastardi” si trova nel cuore di Napoli ed è stato ricostruito all’interno di Palazzo Carafa di Santa Severin o Carafa della Spina a Pizzofalcone, in via Egiziaca, 44. Questo edificio fu costruito nel 1512 per volere di Andrea Carafa della Spina, conte di Santa Severin. Fu il primo edificio signorile nella zona e il suo esempio fu seguito da altri nobili che si fecero costruire delle residenze sulla collina di Pizzofalcone. Oggi ospita la Sezione Militare dell’Archivio di Stato di Napoli.

Alcune scene sono state ambientate nei dintorni dell’edificio, tra piazza Trieste e Trento e la vicina piazza Plebiscito, nonché nel famosissimo Caffè Gambrinus, uno dei locali più antichi e famosi di Napoli. spesso usato come location per film e fiction come “Il commissario Ricciardi”, la serie Tv ambientata nella Napoli degli Anni ’30 con l’attore Lino Guanciale, tratta anch’essa dai romanzi di de Giovanni.

Altre scene della fiction sono ambientate sulla collina di Posillipo, considerato uno dei quartieri più belli del capoluogo campano, una zona da cui si gode di una vista panoramica meravigliosa, con tante attrazioni da visitare, come i parchi con vista sul golfo, la tomba di Virgilio e quella di Leopardi e dove visse anche Oscar Wilde. È qui, in questa zona appartata e tranquilla, che vive la pm Laura Piras, in un palazzo moderno, con una bellissima vista. In realtà si tratta di Villa Gallotti, una villa nobiliare sul promontorio di Posillipo, inserita in un parco privato a cui si accede attraverso un lungo viale immerso nel verde.