iStock/Getty Images Le location della serie Mercoledì 2

Con il suo stile cupo e allo stesso tempo glamour, la serie Mercoledì prodotta da Netflix, lo spin-off de “La famiglia Addams”, si è rapidamente affermata come uno dei successi più alla moda di questi anni. Per far parlare i numeri: nella sua settimana di debutto, con 341,2 milioni di ore di visione in tutto il mondo, ha superato anche l’intramontabile Stranger Things. Non stupisce, quindi, la grande attesa che permea l’uscita della seconda stagione che vedrà nuovamente protagonista Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, la figlia di Gomez e Morticia Addams (interpretati da Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones).

In onda il 6 agosto e il 3 settembre, la serie è stata girata soprattutto in Irlanda. Ma dove? Queste tutte le location che vedrete apparire nella nuova stagione!

Ashford Studios

Gran parte della seconda stagione di Mercoledì è stata girata presso gli Ashford Studios, nella contea di Wicklow, in Irlanda. Lo studio offre diversi spazi che si estendono fino a quasi 2.800 metri quadrati, dando la possibilità alla produzione di sbizzarrirsi nella creazione delle atmosfere più adatte alla serie. In particolare, tra le scene girate all’interno degli studi cinematografici, ci sono quelle degli ambienti interni: qui, infatti, sono state allestite le scenografie per il Pilgrim World, una sorta di Disneyland controverso totalmente dedicato ai padri pellegrini, e alcuni ambienti dell’accademia Nevermore.

Trinity College

Quando nella serie vedrete un aeroporto, non lasciatevi ingannare: non potendo svolgere le riprese presso l’aeroporto di Dublino perché troppo affollato, la produzione ha deciso di trasformare la scuola di economia del Trinity College in un terminal aeroportuale, convertendo il banco della sicurezza in un’area per il check-in delle compagnie aeree. L’edificio è rimasto operativo durante il corso delle riprese, in questo modo le persone che arrivavano per lavoro hanno avuto l’opportunità di ammirare di persona la scenografia!

Il castello di Charleville

Se nella prima stagione di Mercoledì, la Nevermore Academy prendeva vita tra le atmosfere gotiche della Romania, per la seconda stagione la produzione ha scelto una location altrettanto suggestiva: il Castello di Charleville, a Tullamore, nella contea di Offaly. Questa dimora di campagna in stile gotico si sposa perfettamente con l’estetica cupa e affascinante della serie, soprattutto per la sua fama di luogo infestato. Non a caso, ha attirato l’attenzione di investigatori del paranormale, armati di telecamere a visione notturna. Tra le presenze più inquietanti che si racconta abitino il castello, spicca quella di Harriet, una bambina morta tragicamente cadendo da una delle scale.

Per ricreare i cancelli famosi della Nevermore, invece, la troupe si è affidata a una tenuta privata nei pressi della fattoria Roadwood Park, dove hanno scoperto un antico ingresso dall’aspetto sorprendentemente simile a quello originale. L’assonanza visiva era talmente perfetta che, con grande stupore della produzione, hanno persino trovato un albero posizionato esattamente nello stesso punto della location rumena!