Le location della serie Tv “The Undoing” con Hugh Grant e Nicole Kidman

“The Undoing – Le verità non dette” è la serie Tv Sky che vede protagonisti Hugh Grant e Nicole Kidman e che ha stregato l’America. La mini serie thriller scritta da David E. Kelley e diretta da Susanne Bier, ma con la stessa Kidman tra i produttori esecutivi, è basata sul libro “You Should Have Known” di Jean Hanff Korelitz e racconta la storia di una coppia colpita da una drammatica vicenda.

Splendidi i protagonisti, ma altrettanto lo sono le location in cui è stata ambientata la serie. “The Undoing” è stato girato in diverse città degli Stati Uniti, a partire da New York City, che affascina sempre con i suoi scorci da cartolina e l’impareggiabile skyline. Qui si trova lo splendido appartamento in cui vive la coppia, un immobile, valutato intorno ai 24 milioni di euro, che si trova tra la Fifth Avenue e Madison, nell’Upper East Side, a due passi da Central Park. La scuola del figlio Henry che in realtà ospita la chiesa russa ortodossa al 75 E. 93rd Street, location già vista nella serie “Gossip Girl”.

Molte scene sono state ambientate fuori New York, in cittadine come Kingston, nella contea di Ulster, a circa 150 chilometri da Manhattan, una città storica americana ma poco nota ai turisti. E dire che è stata la prima Capitale dello Stato di New York alla fine del 1700 e che fu completamente bruciata durante la Rivoluzione americana in seguito alla battaglia di Saratoga. Resta ancora in parte intatto il centro storico, con i suoi tre quartieri, Stockade District, Midtown Neighborhood Broadway Corridor e Rondout-West Strand Historic District, nei quali sorgono ancora gli edifici d’epoca.

Altra location set della serie è la vicina Esopus, nella valle del fiume Hudson. Un tempo qui ci vivevano i nativi americani, gli Esopus, appunto, che chiamavano questi luoghi “terre di acqua che scorre e di alte rive”. Una zona dal paesaggio pittoresco, a pochi chilometri dalla grande metropoli di New York, tra corsi d’acqua, laghi, colline e montagne, come Hussey Hill, la più alta, nella catena delle Marlboro Mountains. È uno dei “gateway” preferiti dai newyorchesi che vengono a pescare e a fare attività all’aria aperta, grazie alle sue riserve naturali e ai sui spazi verdi e incontaminati.

Tra i set anche la cittadina di Port Ewen, sempre nella zona, un tempo di grandissima importanza in quanto attraversata dalla ferrovia della West Shore Railroad, che serviva a collegare l’interno dello Stato di New York dove si trovavano le fabbriche di cemento con il mare attraverso l’Hudson su cui sorge la città. Le sue abitazioni in stile Vittoriano e i suoi scorci fiabeschi la rendono una meta molto ambita per gli americani della East Coast che vengono a trascorrere le vacanze nelle loro seconde case

E infine c’è Long Island, dove la coppia Grace (Nicole) e Jonathan Fraser (Hugh) possiede una lussuosissima casa di famiglia. Affacciata sul mare a East Marion, nella punta più a Nord, con tinte blu e arredo vintage, sei camere, piscina e spiaggia privata, si può anche visitare – fino alla Seconda guerra mondiale dava rifugio ai naviganti le cui imbarcazioni andavano a schiantarsi contro le rocce – e trovarla in affitto su Airbnb a poco più 900 euro a notte.