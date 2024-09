The Perfect Couple, dove è stata girata la serie Tv con Nicole Kidman

Fonte: iStock Cape Cod è tra le location della serie Netflix con Nicole Kidman

Nell’ultimo periodo abbiamo guardato con entusiasmo serie Tv e film ambientati in luoghi lussuosissimi, uno su tutti White Lotus ambientato al Four Season di Taormina. Per non parlare del film Saltburn, il cui castello usato come scenario ha scatenato una vera e propria mania tanto da essere stato preso d’assalto da intrusi e da un’ondata di curiosi. Le location svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi produzione televisiva e cinematografica, talvolta diventando vere e proprie mete turistiche.

L’ultimo luogo a far parlare di sé è quello scelto per The Perfect Couple, la nuova serie Tv Netflix con un cast d’eccezione che vanta non solo Nicole Kidman, ma anche Dakota Fanning, Eve Hewson, Billy Howle, Jack Reynor e Ishaan Khatter. Tutti loro sono i sospettati di un omicidio che si è svolto all’improvviso in una dimora da sogno, tipicamente americana e con vista oceano.

La serie Tv, trama e libro

La serie, adattata dal bestseller del 2018 di Elin Hilderbrand, nota come “la regina dei romanzi estivi”, è stata diretta da Susanne Bier (Bird Box) e la sua camera si è mossa magistralmente per onorare l’importanza dei luoghi data dalla scrittrice nel suo libro. L’ambientazione tra le pagine, descritta con cura, trasporta il lettore nella brezza di Nantucket dove la vita apparentemente perfetta dei protagonisti viene scossa da un fatto improvviso: un omicidio.

Nicole Kidman, che interpreta Greer Garrison Winbury, una scrittrice di romanzi d’amore super-ricca e di successo, sposata da lungo tempo con Tag, un uomo dal fascino magnetico, vive su un’isola esclusiva del Massachusetts. Uno dei loro figli, Benji, sta per sposare Amelia Sacks, una ragazza meno privilegiata che non soddisfa i requisiti di classe previsti dal suo immaginario. Motivo per cui sarà lei a organizzare il matrimonio che si terrà proprio nella loro casa. O meglio, che si sarebbe dovuto tenere perché l’evento viene annullato a causa della morte improvvisa di una persona.

Da questo momento in poi tutti possono essere i potenziali assassini.

Le location della serie

Sia la serie Netflix che il romanzo di Elin Hilderbrand sono ambientati a Nantucket, un’isola pittoresca situata al largo di Cape Cod, nel Massachusetts. Si tratta di un luogo che nell’immaginario americano rappresenta il place to be dell’aristocrazia statunitense. Tuttavia, la gigantesca villa dei Winbury, Summerland, è stata filmata a Chatham, Cape Cod, sulla terraferma. Questi paesaggi, con le loro caratteristiche, rappresentavano il compromesso perfetto per sostituire la Nantucket reale, dove la gestione delle riprese, del cast e della troupe risultava troppo complicata.

La casa, dove si svolge l’intera storia, è considerata un personaggio vero e proprio ed è stata selezionata dalla produzione perché rispecchiava la dimora descritta nel libro e offriva la rappresentazione perfetta di una tipica casa di Nantucket: con il tetto in scandole di cedro e le rifiniture bianche, piani su piani e di fronte il mare. Al riguardo, la sceneggiatrice Jenna Lamia ha dichiarato: “Le riprese sono state effettuate per la maggior parte in una casa a Chatham e il fatto di trovarci su una spiaggia di sabbia di fronte all’oceano ci ha permesso di ricreare un’atmosfera impareggiabile. I personaggi sono davvero un prolungamento dei luoghi che abitano, come accade nella vita reale. Credo che questo legame tra ambiente e personaggi si traduca davvero sullo schermo”.

L’epilogo della serie, invece, si svolge in uno zoo di Londra, a Regent’s Park, nel nord-ovest della città.