Le location della fiction “La compagnia del cigno”

Tra le fiction più attese del 2019, un posto d’onore spetta a “La compagnia del cigno“.

Scritta e diretta da Ivan Cotroneo – con Anna Valle, Alessio Boni e Francesca Chillemi – racconta le vicende di sette ragazzi molto diversi tra loro, tutti studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi. Ed è proprio Milano, una tra le location protagoniste della nuova fiction italiana. Una Milano che, per l’appunto, ospita uno tra i più importanti conservatori italiani.

Istituto superiore di studi musicali fondato nel 1807, sede del primo liceo musicale d’Italia sin dal 1971, nacque in epoca napoleonica. Fu infatti Napoleone a liberare Milano dalla dominazione austriaca, apportando un’aria di cambiamento che sfociò – tra le altre cose – nella nascita d’una scuola di musica, per sollevare le sorti del teatro d’opera italiano. Il Conservatorio Giuseppe Verdi, che della città è un’istitutizione, è oggi frequentato da studenti di tutta Italia (uno dei protagonisti della serie arriva qui da Amatrice per studiare).

Ma non è solo Milano, a fare da sfondo a “La compagnia del cigno”. Molte scene sono infatti state girato sul Lago di Como, la scorsa primavera. Innanzitutto in piazza Duomo, dinnanzi la Cattedrale di Santa Maria Assunta con la cupola progettata da Filippo Juvarra e i dipinti cinquecenteschi di Bernardino Luini e di Gaudenzio Ferrari.

La produzione ha poi girato all’interno del Comune, sul Lungo Lario Trieste, sulla diga foranea, e nei pressi di molti edifici del centro storico. Del resto, Como ben si presta a fare da sfondo a film e serie tv, col suo bellissimo centro storico e con quel lago che tutto il mondo ci invidia. Solamente quest’anno, ha visto arrivare le produzioni di “Amici come prima” (il cinepanettone che ha segnato il ritorno di Boldi e De Sica), e Jennifer Aniston per le riprese di “Murder mystery“, film targato Netflix in parte girato a Villa Erba e sul Lario.

Ed è, il lago di Como, un luogo di suggestioni. Qui si trova uno dei panorami più belli e riconoscibili, qui si trascorrono weekend di relax e di buon cibo. Qui arrivano star di Hollywood, sportivi, gente comune. Tutti decisi a godersi uno dei più affascinanti angoli d’Italia.